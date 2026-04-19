وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 08:27 مساءً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الجامعات المصرية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتكامل الجهود في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الدكتور خالد عبدالغفار الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الوزارتين لتحقيق أهداف المنظومة في مرحلتيها الأولى والثانية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى ضرورة الاستفادة القصوى من الكوادر الطبية الجامعية والإمكانيات العلمية والبحثية لوزارة التعليم العالي، إلى جانب القدرات التشغيلية لوزارة الصحة، لضمان استدامة المنظومة وارتقاء جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن المستشفيات الجامعية تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ التأمين الصحي الشامل، مشدداً على أولوية الوزارة في تطوير آليات التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية، ودعم الجامعات في تأهيل كوادر طبية قادرة على مواكبة التطورات السريعة في القطاع الصحي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا أن استمرار التنسيق بين الوزارتين من شأنه دعم جهود تطوير المنظومة الصحية، لافتًا إلى أن تطبيق التأمين الصحي الشامل سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وتحسين مستوى الخدمات العلاجية، بما يضمن استدامة تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول آليات تعزيز التعاون مع المستشفيات الجامعية، وميكنة وربط قواعد البيانات بين الجهتين، إلى جانب مناقشة التحديات وسبل تذليلها، وتعزيز برامج تدريب الكوادر الطبية، وتوسيع التعاقدات المؤسسية لتوفير الكوادر المتخصصة اللازمة للمنظومة.

وحضر الاجتماع رؤساء الجامعات والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، ومساعدا الوزيرين، ورؤساء الهيئات العامة للرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية والتأمين الصحي الشامل، ورئيس المجلس الصحي المصري، والمديرون التنفيذيون للهيئات المعنية، بالإضافة إلى مديري مديريات الشؤون الصحية بمحافظات المرحلة الأولى.
















