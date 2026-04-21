مدبولي أمام البرلمان: أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري وخسائر السياحة تصل إلى 600 مليون دولار يوميًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 02:28 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال بيانه أمام مجلس النواب، أن أمن الخليج يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددًا على أهمية استقرار المنطقة في دعم الأمن الإقليمي والدولي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحروب والأزمات الجارية في عدد من مناطق العالم أدت إلى خلق تحديات اقتصادية غير مسبوقة للاقتصاد العالمي، موضحًا أن الدبلوماسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تتوقف عن بذل الجهود من أجل تهدئة الأوضاع الإقليمية.

وأضاف مدبولي أن التحديات الإقليمية ألقت بظلالها على العالم بأكمله، ما دفع الدول إلى اتخاذ تدابير استثنائية للتعامل مع تداعياتها، لافتًا إلى أن أسعار النفط شهدت تقلبات كبيرة، حيث ارتفع من 69 دولارًا إلى 120 دولارًا قبل أن يتراجع إلى 95 دولارًا، مع توقعات بارتفاعه إلى 200 دولار في حال عودة الحرب.

وأوضح أن الأوضاع الإقليمية تسببت في خسائر تقدر بنحو 600 مليون دولار يوميًا لقطاع السياحة في المنطقة، بما في ذلك مصر، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة كانت مستعدة لهذه التحديات وتحركت سريعًا عبر اتخاذ قرارات أسهمت في دعم استقرار الاقتصاد المصري.

كما أكد مدبولي أنه تم اتخاذ إجراءات لتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية، مع وجود أرصدة آمنة من الأدوية، إلى جانب التنسيق اليومي مع البنك المركزي لتوفير أي احتياجات من النقد الأجنبي لضمان تأمين السلع الغذائية.