الرئيس السيسى: عقدت مع رئيس فنلندا مباحثات معمقة حول مستجدات الأوضاع الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 05:24 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن زيارة الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا للقاهرة هي الأولي لرئيس فنلندي لمصر منذ سنوات، مشيرًا إلى أنها تتميز بطابع خاص لما تعكسه من عمق العلاقات بين البلدين وإرادة سياسية مشتركة لدفع العلاقات لأفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفنلندي، عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية بحضور وفدي البلدين.

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه عقد مباحثات معمقة وبناءة مع الرئيس الفنلندي حول مختلف مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والملفات الثنائية، للبناء علي ما تحقق من تعاون واستكشاف الفرص بين الجانبين.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أنه تم التأكيد علي ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين .

وثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اصطحاب الرئيس الفنلندي لوفد من رجال الأعمال بما يعكس حرص علي تعزيز العلاقات، في ظل ما تشهده مصر من فرص استثمارية واعدة وتطور غير مسبوق في البنية التحتية .

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه تم استعراض سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات، وعلي رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والتعليم والرعاية الصحية والطاقة، وتبادل الخبرات فيما يخص منظومة التعليم .

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، علي أهمية التعاون بين البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأهمية دور فنلندا لدعم تلك الشراكة .