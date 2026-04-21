الرئيس السيسي يستقبل رئيس فنلندا لبحث تعزيز العلاقات والتنسيق حول القضايا الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 11:36 صباحاً - يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر، حيث من المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، فضلًا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.