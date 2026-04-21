الرئيس السيسى يؤكد أهمية عدم السماح بتشتيت الانتباه عن الأوضاع بغزة والضفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 05:24 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، فضلًا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقب المباحثات، عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا، حيث أكد الرئيس السيسى، ترحيب مصر بالهدنة الحالية لاحتواء التصعيد بالمنطقة، وتهيئة المناخ لتحقيق التهدئة المنشودة واحتواء الصراع .

وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض مصر الكامل وإدانتها للاعتداءات غير المبررة ضد دول الخليج العربي والدول العربية الشقيقة، مؤكدًا ارتباط الأمن القومي المصري بالأمن القومي العربي.

وأضاف الرئيس السيسى، أنه استعرض، خلال مباحثاته مع نظيره الفنلندى، جهود مصر لتحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أنه تطرق في المباحثات للقضية الفلسطينية، والتأكيد علي أهمية عدم السماح بتشتيت الانتباه عن الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان الالتزام ببنود وقف إطلاق النار.

وشدد الرئيس السيسى، علي ضرورة وحدة الحفاظ علي الأراضي الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، أو فرض واقع جديد، حتي تحقيق التسوية العادلة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف الرئيس السيسى، أنه بحث مع نظيره الفنلندي الأوضاع في لبنان وليبيا والتوصل إلى وقف إطلاق النار في السودان ، مؤكدًا علي ثوابت الموقف المصري الداعي للحفاظ علي وحدة السودان وعدم تقسيمه.