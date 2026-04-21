ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 12:38 مساءً - ارتفع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 في بداية التعاملات أمام الجنيه في البنوك المصرية.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري و61.08 جنيه للشراء، و61.26 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصري و61.14 جنيه للشراء، و61.34 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر و61.13 للشراء، و61.34 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- 61.08 جنيه للشراء

- 61.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

- 61.14 جنيه للشراء.

- 61.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

- 61.13 جنيه للشراء.

- 61.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

- 61.13 جنيه للشراء.

- 61.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي

- 61.13 جنيه للشراء.

- 61.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

- 61.16 جنيه للشراء.

- 61.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

- 61.07 جنيه للشراء.

- 61.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

- 61.16 جنيه للشراء.

- 61.37 جنيه للبيع.