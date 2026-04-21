الرئيس السيسى: محاولات تقسيم السودان أو إنشاء كيانات موازية خط أحمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 05:24 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، فضلًا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقب المباحثات، عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا، وقال الرئيس السيسى، إنهما بحثا تطورات الأوضاع في لبنان وليبيا، كما استعرض الرئيس السيسى الجهود التي تبذلها مصر لدعم التوصل إلى وقف إطلاق النار في السودان وتخفيف المعاناة الإنسانية، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكداً على ثوابت الموقف المصري الداعي إلى الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض أي محاولات لتقسيمه أو إنشاء كيانات موازية، باعتبار ذلك خطًا أحمر للأمن القومي المصري.