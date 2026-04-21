رئيس فنلندا يشيد بالتطور فى مصر: تحول واضح فى البنية التحتية وشبكات الطرق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أبريل 2026 05:24 مساءً - أعرب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسى على الدعوة الكريمة لزيارة مصر، وما حظي به من حفاوة استقبال تعكس عمق العلاقات بين البلدين، واستعاد "ستوب" زيارته السابقة للقاهرة عام 2009 حين كان يشغل منصب وزير الخارجية ضمن وفد رئاسي، مشيرًا إلى الفارق اللافت بين تلك الزيارة والواقع الحالي.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك بقصر الاتحادية، أكد الرئيس الفنلندي أن ما شهده في القاهرة هذه المرة يعكس تحولًا واضحًا في البنية التحتية وشبكة الطرق، إلى جانب تطور ملموس يمكن إدراكه في تفاصيل الحياة اليومية، حتى على مستوى حركة المرور.

وأضاف أن المشهد من نافذة الفندق الذى يقيم فيه يحمل دلالة أعمق، حيث تتجاور ملامح التحديث مع إرث حضاري ممتد لخمسة آلاف عام على ضفاف نهر النيل، هنا فى مصر مهد الحضارة.