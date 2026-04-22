د.فريد: مصر تستهدف تعزيز ريادة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار إلى 58%

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2026 02:07 صباحاً - دوت الخليج_ أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التزام الدولة المصرية ببناء اقتصاد متطور يقوده ريادة الأعمال ويرتكز على الابتكار كأساس للنمو الاقتصادي المستدام، وذلك خلال كلمته في فعاليات المنتدى المصري–الفنلندي، بحضور ألكسندر ستوب رئيس فنلندا، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وعدد من المسؤولين وقيادات الشركات من الجانبين.

وأوضح الوزير أن التجارب العالمية الناجحة، مثل التجربة الفنلندية، لم تعتمد على شركة واحدة، بل على منظومة متكاملة قادرة على إنتاج نماذج متعددة من الشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مثل Supercell وRovio Entertainment وWolt، والتي بدأت كأفكار ثم تحولت إلى لاعبين عالميين.

وأشار إلى أن مصر تشهد حاليًا ما يمكن وصفه بـ”اللحظة الريادية”، حيث يتنامى دور الشركات الناشئة بشكل متسارع، مدعومًا ببيئة أعمال أكثر ديناميكية، وبنية تحتية متطورة، وسياسات داعمة للابتكار، مؤكدًا أن النتائج أصبحت ملموسة ليس فقط في الأفكار، بل في خلق القيمة.

وأضاف أن هذه الشركات لم تعد تقتصر على السوق المحلي، بل تتوسع إقليميًا ودوليًا في مجالات تشمل التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية الرقمية، والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أنه في القاهرة وخارجها يبني جيل جديد من رواد الأعمال اقتصادًا أكثر تنوعًا.

واستعرض الوزير عددًا من النماذج الناجحة في السوق المصري مثل فوري وسويفل وفيزيتا وفاليو، والتي تعكس هذا التحول، مؤكدًا أن هذه النجاحات تمثل جزءًا من اتجاه أوسع نحو اقتصاد قائم على الابتكار، لافتًا إلى صعود جيل جديد من الشركات الناشئة مثل Oliv.

وأكد أن مصر أصبحت من أبرز أسواق الشركات الناشئة في إفريقيا من حيث حجم الاستثمارات والصفقات، مع تزايد تدفقات رأس المال المخاطر ونمو عدد الشركات الناشئة، مدعومًا بجيل شاب يمتلك مهارات تكنولوجية متقدمة.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير الإطار الداعم لريادة الأعمال من خلال التوسع في الحاضنات ومسرعات الأعمال، وتعزيز إتاحة التمويل بمختلف مراحله، وتقوية الروابط بين البحث العلمي والصناعة.

وأوضح أن الاستراتيجية الاقتصادية للدولة تركز على تمكين محركات نمو جديدة تقوم على الابتكار والمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، مع التركيز على التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تنافسية تعتمد على المرونة والابتكار وليس الحجم فقط.

وشدد على أن المرحلة الحالية لا تعتمد فقط على الإمكانات، بل على التنفيذ الفعلي من خلال تحسين مناخ الاستثمار، ومعالجة التحديات التشغيلية، وتوفير بيئة تنظيمية مستقرة تدعم نمو الشركات، مشيرًا إلى أن ما يميز مصر اليوم هو التنفيذ.

وكشف عن توجهات حكومية لتعزيز دور القطاع الخاص من خلال إنشاء صناديق استثمار متخصصة، تشمل صندوقًا لدعم القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة المحلية، وصناديق موجهة لريادة الأعمال لتغطية مراحل النمو المختلفة Series A وB وC.

كما أشار إلى إطلاق منصة TradeTech Sandbox كبيئة تنظيمية وتجريبية تهدف إلى اختبار حلول التجارة الرقمية، وربط المصدرين بالأسواق العالمية، وتقليل الحواجز أمام التصدير باستخدام التكنولوجيا والبيانات.

وأكد أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 58% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بـ42% سابقًا، بما يعكس تحسن ثقة المستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو.

وأضاف أن مصر تمثل منصة استراتيجية للتوسع، ليس فقط كسوق يتجاوز 100 مليون نسمة، ولكن كبوابة إلى إفريقيا والشرق الأوسط وسلاسل القيمة العالمية، بما يوفر فرصًا واسعة للشركات والمستثمرين.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أشار إلى أن الشراكة مع فنلندا تمثل نموذجًا واعدًا يجمع بين الخبرة التكنولوجية والابتكار من الجانب الفنلندي، والديناميكية السوقية والفرص الاستثمارية من الجانب المصري، بما يفتح المجال أمام تعاون مشترك في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة.

ووجّه الوزير الدعوة إلى مجتمع الاستثمار، بما في ذلك مؤسسات مثل Tesi وKRR Fund of Funds، وصناديق رأس المال المخاطر مثل Lifeline Ventures وIcebreaker.vc، للمشاركة كشركاء أساسيين في هذه المرحلة، مؤكدًا استعداد الدولة لتقليل المخاطر الاستثمارية من خلال آليات الاستثمار المشترك مع صندوق مصر السيادي وبالتعاون مع الصناديق العاملة في السوق المصري.

واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية الانتقال من الحوار إلى التنفيذ عبر بناء شراكات فعلية وتحويل الأفكار إلى مشروعات تحقق أثرًا اقتصاديًا ملموسًا، مؤكدًا أن مصر ماضية في بناء اقتصاد يقوده الابتكار وريادة الأعمال، وأنها تمثل اليوم وجهة جاذبة للاستثمار في ظل الاستقرار والجاهزية للنمو، قائلًا: «مصر لا تنتظر المستقبل بل تصنعه»، مشددًا على أن «الوقت الآن هو وقت الاستثمار في مصر».

