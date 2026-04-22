بمناسبة تحرير سيناء.. المتحدث العسكري ينشر برومو حكاية بطل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 10:35 مساءً - نشر العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة "، برومو جديدا لسلسة أفلام «حكاية بطل»، والتي تتناول سيرة الشهداء الأبرار، وتستهدف سرد وقائع العمليات، وإبراز الجانب الإنساني للشهداء على مستوى علاقاته بزملائه، وشخصيته ومواقفه اليومية.

كما تركز سلسلة حكاية بطل على تقديم الصورة الحقيقية للشهداء، من خلال رصد لحظة الاستشهاد أثناء تنفيذ المهام، وكيف تعاملوا مع المواقف الصعبة بروح قتالية عالية وإبراز الإيمان الكامل بالواجب الوطني.

اعتمدت السلسلة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المشاهد الدرامية، بما يساهم في إعادة تجسيد الوقائع بصورة واقعية ومؤثرة.