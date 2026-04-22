مفاوضات متقدمة في العاصمة الإدارية لودية عالمية بين مصر وروسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 11:28 مساءً - اقترب الاتحاد المصري لكرة القدم من التوصل إلى اتفاق نهائي لإقامة مباراة ودية دولية تجمع بين المنتخب الوطني الأول ونظيره الروسي، وذلك كجزء من المرحلة الأخيرة للبرنامج الإعدادي الخاص ببطولة كأس العالم 2026.

وتشير المصادر داخل اتحاد الكرة إلى أن المفاوضات مع الجانب الروسي بلغت مراحل متطورة للغاية، حيث من المتوقع أن تُقام المباراة يوم 29 مايو المقبل على أرضية استاد العاصمة الإدارية الجديدة، ليكون هذا اللقاء بمثابة "البروفة" القوية والوداعية للجماهير المصرية قبل سفر البعثة لخوض المعترك العالمي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

موعد اجتماع اتحاد الكرة

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، اجتماعاً رفيع المستوى غدا بمقر الاتحاد داخل مركز المنتخبات الوطنية، وذلك لمناقشة مجموعة من الملفات الاستراتيجية التي تخص الكرة المصرية في المرحلة المقبلة.

يتصدر جدول الأعمال مراجعة وتحديث لوائح القيد للموسم الجديد، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير منظومة التحكيم وضبط جداول المسابقات المحلية، بما يضمن انتظام النشاط الكروي وتذليل كافة العقبات الإدارية التي واجهت الأندية واللجان المختلفة في الفترة الأخيرة.

حسم ودية العاصمة الإدارية وبرنامج الإعداد المونديالي

من المقرر أن يشهد الاجتماع قراراً نهائياً بشأن هوية المنتخب الذي سيواجه منتخب مصر الأول في المباراة الودية المرتقبة يوم 29 مايو المقبل، والتي سيحتضنها استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

تأتي هذه المباراة كركيزة أساسية في البرنامج الإعدادي النهائي للفراعنة قبل خوض منافسات كأس العالم 2026، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة مجلس الإدارة إلى توفير احتكاك قوي يتناسب مع حجم التحدي العالمي، ويوفر للمنتخب فرصة مثالية للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية قبل السفر للمشاركة في البطولة.