بروتوكول بين "الصحة والعمل" والمجلس الصحي لتقديم خدمات صحية وتطوير التدريب المهني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 10:35 مساءً - شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والسيد حسن رداد وزير العمل، والدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، توقيعَ بروتوكول تعاون ثلاثي بين الوزارتين والمجلس، يستهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة في مجالَي تقديم الخدمات الصحية وتطوير التدريب المهني.

وقَّع عن وزارة الصحة الدكتورةُ نيفين عبد رب النبي مدير عام الإدارة العامة للتمريض، وعن وزارة العمل المهندسةُ ياسمين ممدوح رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعن المجلس الصحي المصري الدكتورُ إيهاب كمال مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن البروتوكول يستهدف تقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية شاملة تُسهم في تحسين صحة الأفراد والبيئة، وتعزيز الوقاية من الأمراض والكشف المبكر عنها، إلى جانب تطوير خدمات العلاج والتأهيل ورفع كفاءة المنشآت الصحية، ودعم المبادرات الصحية الكبرى وفي مقدمتها مبادرة “100 مليون صحة”، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بصحة المواطنين.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن إعداد المناهج التدريبية والمعايير المهنية واعتمادها، وتحديد أعداد المتدربين في كل مركز، واعتماد مراكز التدريب الخاصة وترخيصها، مع متابعة التزامها بالمعايير المقررة واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان جودة التنفيذ.

كما يتضمن تقديم الدعم الإداري والتنظيمي للفرق الفنية خلال مراحل التقييم والاختبارات، وتوفير بيانات المتدربين في توقيت مناسب يكفل الإعداد الجيد لعمليات التقييم، فضلاً عن بحث إطلاق تطبيق إلكتروني يُتيح جميع الخدمات المنصوص عليها في البروتوكول.

حضر مراسم التوقيع عن وزارة الصحة الدكتورُ أحمد الجوهري مستشار الوزير للمعاهد الفنية والتعليم الطبي المستمر، والدكتورةُ نيفين عبد رب النبي مدير عام الإدارة العامة للتمريض، والدكتورةُ عزة جلال مدير إدارة التمريض. وعن وزارة العمل، المستشارُ إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، والمهندسُ وائل عبدالصبور مدير عام الإدارة العامة لشؤون مراكز التدريب، والسيدُ محمد الجندي مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة.















