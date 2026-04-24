الأوقاف تفتتح 23 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أبريل 2026 01:27 مساءً - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 23 مسجدًا اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد 14 مسجدًا، و صيانة وتطوير 8 مساجد.

 

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 م حتى الآن، إلى (1017) مسجدًا من بينها (787) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (230) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ (14506) مساجد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 27 مليارًا و 276 مليون جنيه.

 

 

 

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة الأقصر:

تم إحلال وتجديد مسجد أبو الحسن الشاذلي بقرية الشغب – مركز ومدينة إسنا.

تم صيانة وتطوير مسجد الحاج محمود بقرية​ الشغب – مركز ومدينة إسنا.

 

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد القليني بقرية بني عامر – مركز الزقازيق؛ ومسجد عزبة يوسف بقرية أكياد البحرية – مركز فاقوس؛ ومسجد فاطمة حبيب بقرية العلاقمة – مركز ههيا.

تم صيانة وتطوير المسجد الكبير بناحية سرو بقرية الزاوية الحمراء – مركز فاقوس.

 

وفي محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد بكفر حميد بقرية برنشت – مركز العياط.

 

وفي محافظة قنا:

تم إحلال وتجديد مسجد الجبالية بقرية زرابي القارة – مركز أبو تشت؛ ومسجد السلام بنجع محرم بقرية العقب – مركز قوص.

 

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد زهران بعزبة بدر بقرية سنطيس – مركز دمنهور؛ ومسجد الطايع الشرقي بعزبة الطايع بقرية أبو الشقاف – مركز حوش عيسى؛ ومسجد الإيمان بعزبة كشيك بقرية الحاجر – مركز كفر الدوار.

تم صيانة وتطوير مسجد العقال بعزبة العقال بقرية كفر سنطيس – مركز دمنهور.

 

وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد آل سنوسي بقرية سراوة – مركز منفلوط.

تم صيانة وتطوير مسجد أولاد جاد الله بقرية كوم إنجاشة – مركز ديروط.

 

وفي محافظة بني سويف:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بعزبة صالح باشا بقرية الفنت – مركز الفشن.

تم صيانة وتطوير مسجد مجمع النور الإسلامي بعزبة أحمد علام بقرية الحكامنة – مركز بني سويف.

 

وفي محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية الغريزات – مركز المراغة؛ ومسجد المطافي الجديد – مركز ومدينة سوهاج.

 

وفي محافظة الفيوم:

تم إنشاء وبناء مسجد الفتاح العليم بقرية فانوس – مركز طامية.

 

وفي محافظة شمال سيناء:

تم صيانة وتطوير مسجد أم المؤمنين بقرية المهدية – مركز مدينة رفح؛ ومسجد الرضا والنور بقرية المزرعة – مركز ومدينة العريش.

 

وفي محافظة الغربية:

تم صيانة وتطوير مسجد العمري بقرية ميت حبيش القبلية – مركز طنطا.

 

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

 

امير السيد

Advertisements

