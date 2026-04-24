شبكة أمريكية تحذر من مفاجآت منتخب مصر فى كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أبريل 2026 01:27 مساءً - أجرت قناة فوكس سوكر الأمريكية تصنيفاً شاملاً للمنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بهدف تقييم مستوياتها المتوقعة وقدرتها على المنافسة خلال البطولة المرتقبة، التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ.

واعتمد التصنيف على تقسيم المنتخبات إلى سبع فئات رئيسية، تعكس حجم الطموحات والضغوط ومستوى الجاهزية، بدءاً من القوى الكبرى المرشحة للقب، وصولاً إلى المنتخبات المشاركة بهدف الاحتكاك واكتساب الخبرة.

وحذرت القناة من مفاجآت منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، مشيرة إلى أنه خصم لا يستهان به ساعيًا في الوقت ذاته لتحقيق الفوز الأول في تاريخ مشاركاته بالمونديال، بقيادة الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش.

صراع اللقب.. لا خيار سوى التتويج

جاءت منتخبات النخبة في القمة، وهي الأرجنتين، البرازيل، فرنسا، إسبانيا، إنجلترا، والبرتغال، حيث لا يُنظر لأي نتيجة أقل من الوصول إلى النهائي أو التتويج على أنها نجاح، في ظل ارتفاع سقف التوقعات الجماهيرية والإعلامية.

تحت الضغط.. مطالبات بالإنجاز

وضمت هذه الفئة منتخبات مطالبة بإثبات حضورها، وعلى رأسها الولايات المتحدة، المكسيك، كندا، إلى جانب منتخب المغرب لكرة القدم الذي بات يُصنف كقوة عالمية صاعدة، إضافة إلى كولومبيا، الإكوادور، والنرويج.

منتخبات مرشحة للذهاب بعيداً

شملت القائمة منتخبات تمتلك خبرة كبيرة في البطولات الكبرى مثل ألمانيا، هولندا، أوروجواي، بلجيكا، وكرواتيا، إلى جانب منتخبات ذات تطور فني واضح مثل اليابان، تركيا، وسويسرا، مع توقعات بوصولها إلى أدوار متقدمة.

مفاجآت محتملة.. لا تُستهان بهم

وضعت الشبكة منتخبات قادرة على إرباك الكبار، وفي مقدمتها منتخب مصر ومنتخب السنغال، إلى جانب كوريا الجنوبية والنمسا وباراجواي واسكتلندا.

وفي سياق الحديث عن منتخب مصر، أشارت القناة إلى الاعتماد الكبير على النجم محمد صلاح، قائد الهجوم التاريخي للفراعنة، في محاولة لعبور دور المجموعات لأول مرة في تاريخ مشاركات المنتخب، مع تسليط الضوء على المهاجم عمر مرموش كأحد أبرز الأسماء الواعدة في الخط الأمامي، مشيرة إلى أن منتخب مصر قد يكون الحصان الأسود في المونديال.

إثارة متوقعة

توقعت القائمة أن تقدم منتخبات الجزائر، تونس، كوت ديفوار، والسويد مستويات مثيرة قادرة على صناعة المفاجآت وإضافة طابع تنافسي قوي للبطولة.

طريق صعب

رأت الشبكة أن منتخبات مثل السعودية، قطر، جنوب أفريقيا، وغانا ستواجه تحديات كبيرة، وأن تجاوزها للأدوار الأولى سيكون إنجازاً بحد ذاته.

مهمات شاقة

وفي الفئة الأخيرة، جاءت منتخبات العراق، الأردن، وأوزبكستان، حيث اعتبرت المشاركة في حد ذاتها نجاحاً، مع تركيز هذه المنتخبات على اكتساب الخبرة وتقديم صورة مشرفة في الظهور العالمي.