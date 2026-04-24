الطقس اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أبريل 2026 01:27 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ل​يسود طقس مائل للبرودة إلى معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر، حار على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

​الظواهر الجوية المتوقعة:

​شبورة مائية (من 4 إلى 8 صباحاً): على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

​فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً قد تكون رعدية أحياناً: على مناطق متفرقة من (السلوم - سيوة - مطروح) على فترات متقطعة.

​نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 35) كم/س: على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (السلوم - سيوة - مطروح) على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة: على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 31 درجة.

الصغرى 19 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 17 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 28 درجة.

الصغرى 17 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 20 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 36 درجة.

الصغرى 20 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 36 درجة.

الصغرى 21 درجة.