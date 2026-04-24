الرئاسة القبرصية: مشاركة الرئيس السيسي فى قمة نيقوسيا تمنحها زخما سياسيا

الرئاسة القبرصية: مشاركة الرئيس السيسي فى قمة نيقوسيا تمنحها زخما سياسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أبريل 2026 12:34 مساءً - قالت الرئاسة القبرصية للقاهرة الإخبارية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة نيقوسيا تكرس الشراكة الاستراتيجية مع مصر ومشاركة الرئيس المصري تمنح القمة زخما سياسيا ورسالة وحدة إقليمية.

 

وأضافت الرئاسة القبرصية، أن مصر شريك محوري في مواجهة التحديات الإقليمية ومشاركة مصر في قمة نيقوسيا تؤكد تنامي التنسيق مع أوروبا، وأن هناك دور مصري فاعل في دفع الحوار الإقليمي وتعزيز الاستقرار، مؤكدة أن قمة نيقوسيا فرصة لتوحيد المواقف مع القاهرة.

 

وتابعت: مصر وقبرص تقودان مسار التعاون في شرق المتوسط، ومشاركة مصر تعكس أهميتها في معادلة الأمن الإقليمي، ونثمن الدور المصري في احتواء تداعيات الأزمات بالمنطقة.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

