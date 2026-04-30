حدث بالفعل .. ترامب ينشر خريطة لـ"هرمز" بإسمه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 02:28 مساءً - يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هوايته المفضلة على ما يبدو بإعادة تسمية الأشياء باسمه، هذه المرة اختار مضيق هرمز، أحد اهم القضايا محل الجدل فى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ونشر خريطة للممر المائي الاستراتيجيى مكتوب عليها "مضيق ترامب".
لم يكن ترامب هو صاحب المنشور الأصلي على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال، لكنه أعاد نشر من حساب داعم له يحمل اسم Women for Trump.
ويشغل اسم مضيق ترامب اهتماماً كبير من قبل ترامب. ففى مارس الماضى، وبينما كانت الحرب لاتزال مستعرة بين أمريكا وإيران، أثار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد أن أطلق، أثناء حديثه في منتدى اقتصادي في ميامي على مضيق هرمز اسم "مضيق ترامب"، قبل أن يصحح نفسه لاحقاً بابتسامة ساخرة، مؤكداً أن ما ذكره كان "عن طريق الخطأ".
وشدد ترامب خلال كلمته على أن إيران "تتراجع" نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بقيادتها وقدراتها العسكرية وبرنامجها النووي، مشيراً إلى أن المفاوضات جارية لإنهاء الحرب، على الرغم من نفي طهران وجود أي محادثات مباشرة مع واشنطن.
واستغل الرئيس الأمريكي مزاحه ليوجه رسائل سياسية غير مباشرة، مؤكداً بأسلوبه المعتاد أنه "لا يرتكب أخطاء… ليس كثيراً"، في إشارة إلى طريقة تعامله مع المواقف المثيرة للجدل.
وتأتي هذه التصريحات ضمن سلسلة سابقة من المواقف غير التقليدية لترامب، التي تضمنت إعادة تسمية معالم ومؤسسات بارزة، مثل محاولة تغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أمريكا"، وإطلاق اسمه على مؤسسات ثقافية وتعليمية في واشنطن، بما يعكس أسلوبه الخاص في المزج بين الفكاهة والسياسة.