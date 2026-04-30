حدث بالفعل .. ترامب ينشر خريطة لـ"هرمز" بإسمه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 02:28 مساءً - يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هوايته المفضلة على ما يبدو بإعادة تسمية الأشياء باسمه، هذه المرة اختار مضيق هرمز، أحد اهم القضايا محل الجدل فى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ونشر خريطة للممر المائي الاستراتيجيى مكتوب عليها "مضيق ترامب".

لم يكن ترامب هو صاحب المنشور الأصلي على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال، لكنه أعاد نشر من حساب داعم له يحمل اسم Women for Trump.