المفوضية الأوروبية : نعمل مع مصر والأردن لإيجاد حل للنزاع فى الشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 02:28 مساءً - أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إيجاد حل دائم للنزاع في الشرق الأوسط، مشددةً على ضرورة استعادة الأمن البحري في مضيق هرمز.

وأشارت فون دير لاين إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي التقوا شركاء إقليميين، من بينهم مصر ولبنان وسوريا والأردن، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، لتنسيق الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار.

الحفاظ على وقف إطلاق النار فى لبنان

وفي كلمتها أمام البرلمان الأوروبي، أشارت فون دير لاين إلى أن الهدنة الأخيرة في القتال تُتيح فرصةً لتعزيز الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك الحفاظ على وقف إطلاق النار فى إيران ولبنان، حسبما قالت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.



وصرحت قائلةً: "هدفنا المشترك الآن هو التوصل إلى حل دائم للحرب، يشمل استعادة حرية الملاحة الكاملة والدائمة في مضيق هرمز دون رسوم"، وأضافت: "ومن الواضح أيضاً أن أي اتفاق سلام يجب أن يتناول برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية". مع ذلك، حذرت من أن التداعيات الاقتصادية للنزاع قد تستمر "لأشهر أو حتى سنوات"، لا سيما في أسواق الطاقة، إذ قد تؤدي اضطرابات خطوط الشحن الرئيسية إلى ارتفاع الأسعار العالمية بشكل حاد.

فاتورة استيراد الوقود زاد بأكثر من 27 مليار يورو

ولتسليط الضوء على هذا التأثير، ذكرت فون دير لاين أن فاتورة استيراد الوقود الأحفوري في أوروبا قد زادت بأكثر من 27 مليار يورو (31.6 مليار دولار) خلال 60 يومًا فقط من النزاع، "دون إضافة جزيء طاقة واحد".

وأضافت أن الأزمة أبرزت هشاشة الاتحاد الأوروبي أمام واردات الوقود الأحفوري، ودعت إلى تسريع التحول نحو إنتاج الطاقة محليًا. وصرحت قائلة: "يجب علينا تقليل اعتمادنا المفرط على الوقود الأحفوري المستورد، وتعزيز إمداداتنا المحلية من الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة"، مشيرةً إلى الطاقة المتجددة والطاقة النووية كركائز أساسية.

احتياطات الوقود وتخزين الغاز

كما شددت فون دير لاين على ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باحتياطيات الوقود وتخزين الغاز، فضلًا عن ضرورة تقديم دعم موجه للأسر والقطاعات الأكثر ضعفًا لمنع تكرار الإجراءات المكلفة والعشوائية التي اتُخذت خلال أزمة الطاقة السابقة.

وأضافت أن الكهرباء وكفاءة الطاقة عنصران حاسمان لخفض الطلب وحماية أوروبا من الأزمات المستقبلية، مشيرةً إلى أن الدول التي تعتمد على نسبة أعلى من الطاقة منخفضة الكربون كانت أقل تأثراً بتقلبات الأسعار. كما صرّحت رئيسة المفوضية بأن الاتحاد الأوروبي سيقدم خطة عمل للكهرباء قبل الصيف، إلى جانب مبادرات أوسع لتحديث البنية التحتية للطاقة وتعزيز الأمن الاقتصادي.