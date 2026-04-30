وزارة الصحة الكشف على 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 02:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان الكشف الطبي على مليونين ومائة وسبعة وعشرين ألفاً وتسعمائة وواحد وخمسين طالبًا بالصف الأول الإعدادي، وذلك خلال العام الدراسي 2025/2026، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود القضاء على فيروس سي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذا العدد يمثل نسبة إنجاز بلغت 89% من المستهدف الكلي البالغ مليونين وثلاثمائة وخمسة وتسعين ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعين طالبًا، مشيرًا إلى أنه تم تقديم العلاج اللازم فورًا لجميع الحالات التي ثبتت إيجابيتها.

وأكد "عبدالغفار" استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية وفق الخطة الموضوعة، بهدف الحفاظ على الإنجاز التاريخي الذي حققته مصر في الاقتراب من خلوها من فيروس سي، وحماية أجيال الطلاب من مخاطر هذا المرض.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى أن الفحوصات أُجريت باستخدام كواشف سريعة عالية الدقة من خلال فرق طبية مدربة تابعة للهيئة، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف. وقد تم تنفيذ المبادرة مع الحرص الشديد على عدم التأثير على سير العملية التعليمية، مع اشتراط الحصول على موافقة أولياء الأمور قبل إجراء الفحص أو تقديم العلاج.

وأضافت الدكتورة هبة سعيد، المنسق العام للمبادرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أن جميع الحالات الإيجابية تم توجيهها فورًا إلى 24 لجنة كبد متخصصة موزعة على فروع الهيئة بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تخضع لفحوصات وتحاليل دقيقة وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، تحت إشراف أطباء متخصصين في أمراض الأطفال ومدربين على بروتوكولات علاج فيروس سي.

تُعد هذه المبادرة أحد الجهود الوطنية المتكاملة التي تهدف إلى حماية صحة أبنائنا الطلاب وضمان مستقبل أكثر صحة وأمانًا لمصر.