ضبط مرتكب واقعة سرقة دراجة هوائية بدمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 02:28 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة هوائية حال توقفها بأحد المناطق بدمياط.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (نجار - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 20/الجارى إكتشف سرقة دراجته الهوائية حال توقفها بأحد المناطق بدائرة قسم شرطة أول دمياط.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشد عن الدراجة الهوائية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.