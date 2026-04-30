طفلة جزائرية تتمسك بتلاوة القرآن رغم التعب.. مشهد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 05:23 مساءً - تصدر مقطع فيديو مؤثر لطفلة جزائرية منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره وهي تقاوم النوم أثناء تلاوة آيات من القرآن الكريم، في مشهد عفوي لاقى استحسانًا واسعًا بين المتابعين.

ووثقت والدة الطفلة اللحظة التي ظهرت فيها ابنتها ممسكة بالمصحف، بينما كانت تحاول مواصلة التلاوة رغم علامات التعب والنعاس التي بدت واضحة على وجهها، إلا أنها أصرت على الاستمرار بصوت هادئ ومتقطع، ما أضفى على المشهد طابعًا إنسانيًا مؤثرًا.

وانتشر الفيديو بسرعة كبيرة عبر مختلف المنصات الرقمية، حيث أعاد آلاف المستخدمين نشره، مشيدين ببراءة الطفلة وإصرارها على مواصلة القراءة رغم حاجتها إلى النوم، معتبرين أن المشهد يحمل رسالة جميلة عن حب القرآن منذ الصغر.

مشهد طفلة تقاوم النوم أثناء قراءة القرآن يلامس قلوب المتابعين

نال الفيديو اهتمامًا واسعًا من رواد مواقع التواصل، الذين عبروا عن تأثرهم بالمشهد الذي جمع بين براءة الطفولة والارتباط المبكر بكتاب الله.

وظهرت الطفلة وهي تحاول فتح عينيها بصعوبة بين كل آية وأخرى، ثم تواصل التلاوة بإصرار لافت، في لقطة وصفها كثيرون بأنها من أكثر المقاطع تأثيرًا خلال الأيام الأخيرة.

وأكد عدد من المتابعين أن مثل هذه المشاهد العفوية تترك أثرًا كبيرًا في النفوس، لأنها تعكس صدق المشاعر وبساطة الموقف، بعيدًا عن التصنع أو المبالغة، وهو ما يفسر حجم التفاعل الكبير مع الفيديو.

إشادة بدور الأسرة في تعليم الأطفال القرآن الكريم منذ الصغر

أشاد متابعون بدور الأسرة، وبخاصة والدة الطفلة، في تشجيع ابنتها على حفظ القرآن وتلاوته منذ سنواتها الأولى، مؤكدين أن التربية الإيمانية تبدأ من المنزل وتنعكس بشكل واضح على سلوك الأبناء.

كما أشار آخرون إلى أن تعويد الأطفال على القرآن في سن مبكرة يساهم في غرس القيم والأخلاق الحميدة، ويعزز ارتباطهم بالهوية الدينية والثقافية.

وفي ظل كثرة المحتويات السريعة على المنصات الرقمية، نجح هذا الفيديو في جذب الأنظار وتحقيق انتشار واسع، ليصبح واحدًا من أكثر المقاطع تداولًا، لما حمله من مشاعر صادقة ورسالة تربوية مؤثرة.