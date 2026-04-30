الحكم مصطفى الشهدي يجري جراحة الرباط الصليبي الاثنين المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 05:24 مساءً - يجرى الحكم مصطفى الشهدي جراحة الرباط الصليبي، يوم الاثنين المقبل، داخل أحد المستشفيات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويأتي هذا القرار الطبي بعدما أثبتت الفحوص والأشعة النهائية إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى جزع في الرباط الداخلي للركبة، مما يستوجب التدخل الجراحي لبدء رحلة العلاج والتعافي.

وتعرض الشهدي لهذه الإصابة القوية خلال إدارته لمواجهة مودرن سبورت والجونة في إطار منافسات الدوري المصري، حيث سقط مصاباً ولم يتمكن من إكمال اللقاء.

ومن جانبه، أكد الاتحاد المصري لكرة القدم وقوفه الكامل خلف الحكم من خلال توفير الرعاية الطبية الفائقة، ومتابعة حالته الصحية لحظة بلحظة، لضمان عودته للملاعب في أفضل حال، مع تقديم جميع التسهيلات اللازمة لإجراء الجراحة، وما يعقبها من تأهيل.