تفاصيل عن عودة عمرو اديب ولميس الحديدي بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 05:23 مساءً - شهدت جميع منصات السوشيال ميديا اثارة الجدل في موضوع عدة عمرو اديب ولميس الحديدي وذلك بعد انفصالهما لمدة شهور فقط.

وذلك تم في نهاية العام الماضي، بعد ان اعلن الثنائي انفصالهما عن بعض بعد ان عاشو قصة حب وزواج اتسمر ل31 عام وولادة ابن وحيد يسمّى "نور الدين" .

الحقيقة عن عودة عمرو آديب ولميس الحديدي أنه لا يوجد أساس من صحة هذا الخبر رغم تداول الصفحات وحالة الجدل المنتشرة الان، إلا أنه لا يوجد خبر رسمي يدل على عودتهم لبعض مرة أخرى، فلذلك تم استبعاد الخبر وبعض التقارير حدوث ذلك الأمر خاصةً أن "لميس" هي من طلبت الانفصال عن "عمرو اديب" زوجها وذلك بعد ارتباطه بسيدة اعمال تُدعى : "دينا طلعت"، وبالفعل تأكدت التقارير أن عمرو ودينا طلعت قد تزوج بالفعل خلال الفترة الماضية، وظهرا معاً من خلال اكثر من مناسبة في شهر رمضان المبارك.