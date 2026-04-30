السيسي يقود مسيرة التنمية في مصر.. افتتاح 4...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 أبريل 2026 05:23 مساءً - تشهد جمهورية مصر العربية خلال السنوات الأخيرة جهودًا تنموية واسعة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واشرافه المباشر، حيث وجهت رئاسة الجمهورية جهودها نحو تنفيذ مشروعات تعزز من معيشة المواطن المصري وتحسين البنية التحتية بمختلف القطاعات.

احتفالية عيد العمال المصري بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي

في ظل جهود رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ترسيخ نمو لبلاد افتتح 4 مشروعات جديدة معتمدًا على تقنية الفيديو كونفرانس وشملت هذه المشروعات محطة محولات كهربائية في الشرقية وتحديدًا في الزقازيق.

كما افتتح الرئيس محطة محولات روافع رشيد"2" في محافظة الجيزة إلى جانب مستشفى بولاق الدكرور ومستشفى طوخ المركزي في القليوبية والجيزة.

وتضمنت فعاليات الافتتاح عرض فيلم تسجيلي عن مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية" نيزك" ثم القى وزير النقل" كامل الوزير" كلمة على الحضور ضمن الفعاليات.

ومن جانبه شارك عبد الفتاح السيسي باحتفالات اليوم الخميس 30 ابريل 2026 التي اقيمت في مقر الشركة الوطنية للصناعات احتفالًا بعيد العمال المصري، وتقع الشركة داخل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس شرق بورسعيد.

أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن تلك الفعاليات بدأت بتلاوة الآيات القرآنية أعقبها كلمات رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال المصريين " عبد المنعم الجمل"، وأكدت كلماته على احتفال الدولة بعيد العمال.

حيث اختتم كلمته بتقديم درع عيد العمال كهدية تذكارية إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ومن ثم تم عرض الفيلم التسجيلي عن الاحتفال السنوي لعيد العمال وبعض الأنشطة المصرية تحت عنوان "صناع الحاضر وبناة المستقبل".