«النواب» يحيل 9 قوانين للجان المختصة.. أبرزها الأسرة والمعاشات وتصالح مخالفات البناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 12:30 مساءً - أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، 9 قوانين ومقترحات إلى اللجان المختصة اليوم؛ وذلك لمناقشتها ودراستها، خلال الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث، المنعقدة بتاريخ 5 أبريل 2026.

وشملت الإحالات عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، أبرزها مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، ومشروع قانون بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، حيث تقرر إحالتهما إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

كما تمت إحالة مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وفي قطاع الطاقة، أحال المجلس مشروعين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول وتنميته في مناطق مختلفة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

كما شملت الإحالات مشروعات قوانين مقدمة من أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، من بينها قوانين بشأن الأحوال الشخصية، وتنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين، وإنشاء الهيئة العامة لمسار العائلة المقدسة، وتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وحقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني، والحماية الرقمية للأطفال، وتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية، وتعديل قانون رعاية المريض النفسي، حيث تم توزيعها على اللجان النوعية المختصة.

وفي السياق ذاته، أخطر رئيس المجلس اللجان المختصة برسالة من رئيس مجلس الشيوخ تفيد بموافقة المجلس على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.