إيران تهدد : أى قوة أجنبية تقترب من مضيق هرمز ستتعرض للهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 12:30 مساءً - حذرت إيران أى قوة أجنبية من الاقتراب من مضيق هرمز ؛ وقالت طهران إنه على السفن الامتناع عن عبوره دون تنسيق معنا حفاظا على أمنها؛ معتبرة أن أي تدخل أمريكي في نظام المضيق سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار.
وقال مقر خاتم الأنبياء في إيران، إن الجيش الأمريكي أو أى قوة ستتعرض للهجوم إذا اقتربت من هرمز.
جاء ذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها تبدأ اليوم الاثنين؛ مشروع الحرية لتأمين الملاحة بالمضيق؛ وأوضحت أن العملية يدعمها أكثر من 100 طائرة و15 ألف عسكري.
بدء مشروع الحرية لاستعادة حرية الملاحة فى مضيق هرمز
وأعلنت "سنتكوم" أنها ستبدأ، اعتبارا من الاثنين، دعم "مشروع الحرية" بهدف استعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.
وأوضحت أن قواتها ستعمل بتوجيه من الرئيس الأمريكي على دعم السفن التجارية الساعية للعبور بحرية، مشيرة إلى أن وزارتا الخارجية والحرب أطلقتا مبادرة "هيكل الحرية البحرية" لتعزيز التنسيق في المضيق.
من جهته، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن دعم هذه "المهمة الدفاعية" يعد أمرا جوهريا للأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن الدعم العسكري سيشمل مدمرات مزودة بصواريخ موجهة.
وأضاف أن العملية ستتضمن أكثر من 100 طائرة ونحو 15 ألف عسكري، مؤكدا أن دعم "مشروع الحرية" يأتي في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة أيضا تنفيذ حصار بحري.