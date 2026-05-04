إيران تهدد : أى قوة أجنبية تقترب من مضيق هرمز ستتعرض للهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 12:30 مساءً - حذرت إيران أى قوة أجنبية من الاقتراب من مضيق هرمز ؛ وقالت طهران إنه على السفن الامتناع عن عبوره دون تنسيق معنا حفاظا على أمنها؛ معتبرة أن أي تدخل أمريكي في نظام المضيق سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار.

وقال مقر خاتم الأنبياء في إيران، إن الجيش الأمريكي أو أى قوة ستتعرض للهجوم إذا اقتربت من هرمز.