بعد موافقة النواب.. أرقام هامة في الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 24/25

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 05:18 مساءً - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025.

الاستخدامات تقفز إلى 5.57 تريليون جنيه

أظهر تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن جملة الاستخدامات خلال السنة المالية 2024/2025 بلغت نحو 5 تريليونات و572 مليارًا و438.7 مليون جنيه، مقارنة بنحو 5 تريليونات و736 مليارًا و143.1 مليون جنيه كربط معدل، بنسبة تنفيذ بلغت 97.1%.

وسجلت الاستخدامات زيادة قدرها 1 تريليون و198 مليارًا و36 مليون جنيه مقارنة بعام 2023/2024، الذي بلغ فيه إجمالي الاستخدامات نحو 4 تريليونات و374 مليارًا و402.7 مليون جنيه، بنسبة نمو 27.4%.

وعلى مدار خمس سنوات، ارتفعت الاستخدامات من 2 تريليون و140 مليارًا و450.5 مليون جنيه في 2020/2021 إلى المستوى الحالي، بزيادة إجمالية بلغت 3 تريليونات و431 مليارًا و988.2 مليون جنيه، وبمعدل نمو قوي وصل إلى 160.3%، بما يعادل 31.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصروفات تسجل 3.9 تريليون جنيه

بلغت جملة المصروفات في ختام العام المالي 2024/2025 نحو 3 تريليونات و904 مليارات و865.3 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 96.1% من الربط المعدل.

وارتفعت المصروفات بنحو 849 مليارًا و670.9 مليون جنيه مقارنة بالعام السابق، بنسبة نمو 27.8%، فيما سجلت زيادة تراكمية خلال خمس سنوات بلغت نحو 2.33 تريليون جنيه بنسبة نمو 147.3%، لتشكل 22.4% من الناتج المحلي.

الأجور ترتفع إلى 595 مليار جنيه

سجل بند الأجور وتعويضات العاملين نحو 595 مليارًا و33مليون جنيه، وارتفع هذا الباب بنحو 75 مليارًا و360.7 مليون جنيه عن العام السابق، بنسبة نمو 14.7%، وبزيادة تراكمية خلال خمس سنوات بلغت 269.2 مليار جنيه بنسبة نمو84%.

السلع والخدمات تقفز بنسبة 27%

بلغ الإنفاق على شراء السلع والخدمات نحو 195مليار و774مليون جنيه، مليار جنيه مقابل 146مليار و402 مليون جنيه عن العام المالى 2023/2024 بزيادة سنوية قدرها 39.8 مليار جنيه بنسبة 27.2%، مع نمو تراكمي خلال خمس سنوات تجاوز 128%.

الفوائد تواصل الضغط على الموازنة

قفز بند الفوائد إلى نحو 1.919 تريليون جنيه، محققًا تنفيذًا شبه كامل للربط المعدل، وارتفعت الفوائد بنحو 555 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، بنسبة نمو 40.7%، بينما قفزت خلال خمس سنوات بنسبة ضخمة بلغت 239.4%.

الدعم يسجل 635 مليار جنيه

بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 653مليارو797مليون جنيه، وحققت زيادة سنوية قدرها 72.5 مليار جنيه بنسبة 12.7%، بينما ارتفعت خلال خمس سنوات بنسبة 188%.

تراجع نسبى فى الاستثمارات

سجلت الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) نحو 386.9 مليار جنيه فقط، بنسبة تنفيذ 75% من الربط المعدل، ورغم تحقيق زيادة سنوية بنسبة 24.1%، فإن مستوى التنفيذ يشير إلى تراجع نسبي عن المستهدف، مقارنة بحجم الربط المقرر.

سداد القروض يقفز إلى 1.6 تريليون جنيه

بلغت مدفوعات سداد القروض المحلية والأجنبية نحو 1.602 تريليون جنيه بنسبة تنفيذ 99.7%، وسجلت زيادة سنوية قدرها 319 مليار جنيه بنسبة نمو 24.9%، بينما تضاعفت تقريبًا خلال خمس سنوات بنسبة 199.7%.

حيازة الأصول المالية تنمو 81% سنويا

بلغت حيازة الأصول المالية نحو 65.3 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 98.7%، بزيادة سنوية كبيرة بلغت 81.4%، ونمو تراكمى خلال خمس سنوات 142.2%.