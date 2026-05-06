‎نائب وزير الصحة تعقد اجتماعا مع يونيسف لبحث حملة “هنتغير” للتغذية السليمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 06:30 مساءً -

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع ممثلي منظمة يونيسف مصر وشركة 4PR Group، لبحث سبل تنفيذ حملة توعوية وطنية تحت عنوان “هنتغير”، تستهدف رفع الوعي بالتغذية السليمة والوقاية من التقزم والأنيميا والسمنة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة الطفل والأم كركيزتين أساسيتين لبناء مجتمع صحي وقوي، مشددة على أن التغذية السليمة عامل حاسم في الوقاية من مشكلات التقزم والأنيميا والسمنة، لما لها من تأثيرات بعيدة المدى على النمو البدني والذهني للأطفال

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد عرضا تفصيليا للحملة والمفهوم الإبداعي المقترح، إلى جانب استعراض النصوص الإعلانية وخطط التفاعل الرقمي والنشر والميزانية والخطوات التنفيذية المقبلة.

وأضاف أن الاجتماع تضمن نقاشا مفتوحا حول الرسائل الإعلامية وآليات استهداف الجمهور والمحتوى الرقمي وقنوات النشر، حيث تم الاتفاق على أبرز الملاحظات والتعديلات المطلوبة، وتحديد المسؤوليات والجدول الزمني للتنفيذ لضمان تحقيق أهداف الحملة بأعلى كفاءة.

وأشار عبدالغفار إلى أن الحملة تؤكد أن سوء التغذية لا يقتصر تأثيره على الصحة الفردية فقط، بل يمتد ليؤثر سلباً على الإنتاجية والنمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي، مشيراً إلى أن الأطفال من أكثر الفئات تأثراً بهذه المشكلات، مما ينعكس على صحة الأسرة بأكملها.