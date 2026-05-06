أخبار اليمن : النقل تستعرض خسائرها نتيجة العدوان

النقل تستعرض خسائرها نتيجة العدواناستعرضت وزارة النقل والاشغال العامة الخسائر الأضرار التي لحقت بها وبالهيئات والمؤسسات التابعة لها على مدى 11 سنة من العدوان والحصار السعودي الاماراتي والامريكي والصهيوني.

وأوضحت الوزارة في التقرير الصادر عن المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بصنعاء، وبحضور وزير النقل والاشغال العامة محمد عياش قحيم ووزير النفط والمعادن عبدالله عبدالعزير الأمير، أن اجمالي خسائر الوزارة بلغ 23 مليار و224 مليون و635 ألف و332 دولار.

وأورد التقرير الصادر عن المؤتمر الصحفي الذي حضره رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور عبدالرحمن الحضرمي، والناطق باسم الحكومة عمر البخيتي، أن خسائر قطاع النقل بلغت 19 مليار و125 مليون و273 ألف و121 دولار، منها 2 مليار و263 مليون و895 ألف و936 دولار خسائر الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، و2 مليار و881 مليون و461 ألف 625 دولار خسائر الخطوط الجوية اليمنية، كما بلغت خسائر مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية 8 مليار و785 مليون و111 ألف و88 دولار، وبلغت خسائر الهيئة العامة للشؤون البحرية 4 مليار 823 مليون 761 ألف و972 دولار، و371 مليون و42 ألف و500 دولار خسائر الهيئة العامة للنقل البري.

وبلغ اجمالي خسائر وأضرار قطاع الطرق 4 مليار و99 مليون و362 ألف و211 دولار، منها 168 مليون و297 ألف و730 دولار الخسائر المباشرة وغير المباشرة في المؤسسة العامة للطرق والجسور، وبلغت الخسائر والأضرار التي تعرضت لها شبكة الطرق والجسور 3 مليار و931 مليون و64 ألف و481 دولار، كما بلغت الخسائر البشرية 287 شهيدا من كوادر وزارة النقل والاشغال العامة والهيئات والمؤسسات التابعة لها.