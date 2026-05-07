وفاة والد محمد شحاتة لاعب الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 03:30 مساءً - توفى، منذ قليل، والد محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، وذلك قبل أيام من مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة بذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وفاة والد محمد شحاتة