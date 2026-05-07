وفاة والد محمد شحاتة لاعب الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 03:30 مساءً - توفى، منذ قليل، والد محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، وذلك قبل أيام من مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة بذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.
وفاة والد محمد شحاتة
شقيق اللاعب يعلن وفاة والده
ونشر أحمد شحاتة شقيق اللاعب محمد شحاتة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "أبويا في ذمة الله نور عينى وقلبى في ذمة الله".
الزمالك يستعد لاتحاد العاصمة
ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، يوم 9 مايو الجارى، بملعب 5 جويلية بالجزائر.
