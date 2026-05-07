وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع مسئولي شركة الكازار الإماراتية مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال في مشروعات طاقة الرياح قدرة 1500 ميجاوات في مناطق الزعفرانة وجنوب الغردقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 02:18 مساءً - ● الالتزام بالمخطط الزمني والإسراع في الخطوات التنفيذية والربط على الشبكة الموحدة طبقًا للتوقيتات المحددة

● الدكتور محمود عصمت: الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة.. ونعمل مع الشركاء لتعزيز كفاءة الشبكة وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات في إطار الاستراتيجية الوطنية وخفض استخدام الوقود الأحفوري

فى إطار توجه الدولة واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة والإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفورى، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ودانيال كالديرون المؤسس والشريك الإدارى لشركة الكازار الإماراتية للطاقة، والوفد المرافق، بحضور المهندس عادل الحريري العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات، لبحث ومتابعة مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال فى مشروعات طاقة الرياح قدرة 1500 ميجاوات فى مناطق الزعفرانة وجنوب الغردقة والذي تقوم على تنفيذها" الكازار" والالتزام بالمخطط الزمني والإسراع فى الخطوات التنفيذية والربط على الشبكة الكهربائية الموحدة طبقا للجدول الزمنية المحددة.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، مجريات العمل فى المشروعات والخطوات التنفيذية التى تم اتخاذها ومعدلات تطور الأعمال، والإجراءات اللازمة للإسراع فى التنفيذ وزيادة معدلات الإنجاز ، والتأكيد على الالتزام بالخطة الزمنية والربط على الشبكة وبدء التشغيل، وناقش الاجتماع تطور الأعمال فى المشروع الأول لطاقة الرياح قدرة 500 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، وكذلك المشروع الثاني بمنطقة جنوب الغردقة قدرة 1000 ميجاوات، والذى يجرى تنفيذه على مرحلتين، وذلك فى ضوء مستجدات خطة العمل لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى مزيج الطاقة، الأمر الذى يتطلب الاسراع فى التنفيذ وضغط المدة الزمنية والمتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز والجداول الزمنية فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

اكد الدكتور محمود عصمت، على رؤية الدولة للتحول الطاقى، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، ومشروعاتها التى يجرى تنفيذها طبقا لمخطط زمنى وجداول محددة ومواعيد وتوقيتات للربط على الشبكة، مشيرا إلى التعاون والمتابعة مع شركاء العمل للحيلولة دون وجود عقبات يمكن أن تؤثر على التوقيتات المحددة لكل مشروع، موضحا العمل على إضافة قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة فى إطار توجه عام بخفض استخدام الوقود الأحفوري فى توليد الكهرباء وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة كمصدر رئيسي فى مزيج الطاقة، مبينا استمرار العمل على دعم وتقوية الشبكة وتعزيز كفاءتها وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة لضمان استقرار واستمرارية التيار الكهربائي، مشيرا الى أهمية زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة، ونشر ودعم إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى.