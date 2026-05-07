كشف ملابسات الزعم بقيام طالبات بالتعدى على آخرى بسلاح أبيض بداخل مدرسة فى الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 04:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن الزعم بقيام مجموعة من الطالبات بالتعدى على آخرى بسلاح أبيض بداخل إحدى المدارس بالإسكندرية.

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 مايو الجارى تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بحدوث مشاجرة بين طرف أول، طالبة مصابة بجروح متفرقة ومقيمة بدائرة القسم، وطرف ثان طالبة بذات المدرسة مقيمة بذات الدائرة، لخلافات بينهما لقيام الأخيرة بالتشهير بالأولى داخل المدرسة والتعدى عليها بآلة حادة مما أدى لإصابتها.

 

بسؤال الطالبة الثانية، نفت قيامها بالتعدى عليها بآلة حادة ، وبإعادة سؤال الأولى أقرت بحدوث مشادة كلامية بينهما تعدوا خلالها على بعضهما بالضرب بالأيدى "دون حدوث إصابات"، وقيامها بإحداث إصابة نفسها بإستخدام "بنسة شعر" والتخلص منها عقب ذلك، وإدعائها بذلك نكايةً بها.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

