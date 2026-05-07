التنمية الصناعية تعلن تخصيص 88 وحدة جاهزة لعدد 75 مستثمرًا

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 مايو 2026 04:07 مساءً - أعلنت هيئة التنمية الصناعية عن نتائج الطرح الإلكتروني للوحدات الصناعية الجاهزة داخل 12 مجمعًا صناعيًا بـ 11 محافظة، والذي تم الإعلان عنه أبريل الماضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

وكشفت الهيئة عن تلقيها 303 طلبات من المستثمرين، وبعد دراسة وتقييم كافة الطلبات من خلال الإدارات الفنية المختصة وفقًا لمعايير مفاضلة دقيقة وشفافة، تمت الموافقة على تخصيص 88 وحدة صناعية لعدد 75 مستثمرًا بعد استيفائهم كافة الاشتراطات الفنية والمالية المطلوبة.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة، أن المتقدمين على الطرح يمكنهم التعرف على نتائج الطرح وموقف طلباتهم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تم إخطار المستثمرين بنتائج التخصيص عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

أضافت، أنه من المقرر تسليم الوحدات الصناعية للمستثمرين الفائزين فور استيفاء كافة المستندات المطلوبة واستكمال الإجراءات النهائية، بما يتيح لهم بدء التشغيل الفوري لمشروعاتهم.

وأكدت يوسف، أن دراسة الطلبات فنياً ومالياً تمت وفق أعلى درجات الدقة، وبسرعة في الإنجاز من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، بما يسهم في تسريع وتيرة البت في الطلبات وتيسير الإجراءات على المستثمرين.

وأشارت إلى أن هذا الإقبال على الوحدات يعكس الثقة المتزايدة في منظومة الاستثمار الصناعي، ويأتي نتيجة حزمة التيسيرات المتكاملة التي تقدمها وزارة الصناعة ، والتي تشمل إتاحة وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفوري، وتيسيرات تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات، إلى جانب تبسيط الإجراءات وسرعة استخراج التراخيص الصناعية.

وأضافت أن المجمعات الصناعية تمثل أحد أهم الأدوات التنفيذية التي تعتمد عليها الوزارة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير بيئة صناعية متطورة تتيح للمستثمرين بدء النشاط فورًا دون أعباء إنشائية، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التشبيك الصناعي، ورفع معدلات القيمة المضافة، وتقليل الفجوات الاستيرادية، في ظل حزم دعم فني وتمويلي وتسويقي متكامل، بما يمكن هذه المشروعات من النمو والتوسع والمنافسة محليًا ودوليًا.

جديرٌ بالذكر، أن هذا الطرح تم في 12 مجمع صناعي وهم: مجمع بياض العرب ببني سويف، مجمع غرب جرجا بسوهاج، مجمع هو بقنا، مجمع عرب العوامر بأسيوط، مجمع المطاهرة بالمنيا، مجمع مرغم 2 بالإسكندرية، مجمع البغدادي بالأقصر، المجمع المعدني والمجمع الخرساني بالفيوم، مجمع الجنينة والشباك بأسوان، مجمع السادات بالمنوفية، مجمع المحلة الكبرى بالغربية.

كما تنوعت أنشطة الوحدات المطروحة لتشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والبلاستيكية والغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات المعدنية والدوائية وصناعات الجلود، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز التكامل الصناعي بين مختلف القطاعات.

