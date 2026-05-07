أمن الإسكندرية يضبط عاطل يقوم بتحصيل مبالغ مالية دون وجه حق من السائقين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 02:18 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بتحصيل مبالغ مالية "دون وجه حق" من قائدى السيارات بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر، سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 4 مايو الجارى حال خروجه بسيارته "سارية التراخيص" من أحد الأسواق التجارية، قام أحد الأشخاص بإستيقافه وتحصيل مبلغ مالى منه بدون وجه حق.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالمنشور، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.