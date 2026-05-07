النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

خالد هاشم: إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي من المواطنين في يوليو المقبل

د. إسلام عزام: ندرس استحداث بعض الحوافز لتنشيط تداول شهادات الكربون

في غارة جوية .. إسرائيل تغتال رابع أبناء خليل الحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 04:24 مساءً - قال القيادي في حركة "حماس" باسم ‌نعيم، الخميس، إن غارة جوية إسرائيلية قتلت أحد أبناء خليل الحية، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة وكبير مفاوضيها في المحادثات التي تجرى بوساطة أمريكية حول مستقبل القطاع.

 

وذكر نعيم أن عزام خليل الحية توفي اليوم متأثراً بإصابات ألمت به في هجوم إسرائيلي ليل أمس الأربعاء. وهو الابن الرابع للحية الذي يلقى حتفه في هجمات إسرائيلية.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية السابقة عن ‌مقتل ثلاثة ‌آخرين من أبناء الحية الذي يعيش خارج غزة.

ونجا الحية، ‌ولديه ⁠سبعة من الأبناء، ⁠من محاولات إسرائيلية متعددة لقتله. وأسفرت غارة إسرائيلية في الدوحة العام الماضي استهدفت قيادات "حماس" عن مقتل ابنه، لكن الحية نجا.

وقُتل ابنان آخران في محاولات إسرائيلية سابقة لاغتياله، في غارات على غزة عامي 2008 و2014.

 

خليل الحية يتهم إٍسرائيل بتقويض جهود الوسطاء

اتهم الحية إسرائيل بمحاولة تقويض جهود الوسطاء الرامية ⁠إلى المضي قدماً في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌بشأن غزة، والتي يشرف عليها ما ‌يسمى "مجلس السلام".
وقال الحية، "هذه الاستهدافات والخروقات الصهيونية تدلل بشكل واضح أن الاحتلال لا يريد ‌أن يلتزم، لا بوقف الحرب ولا بالمرحلة الأولى".

