نعرض لكم الان تفاصيل خبر الكهرباء تبحث مستجدات تنفيذ مشروعين لطاقة الرياح بالزعفرانة وجنوب الغردقة بقدرة 1500 ميجاوات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 مايو 2026 04:07 مساءً - اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ودانيال كالديرون المؤسس والشريك الإداري لشركة الكازار الإماراتية للطاقة، والوفد المرافق، بحضور المهندس عادل الحريري العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات، لبحث ومتابعة مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال في مشروعات طاقة الرياح قدرة 1500 ميجاوات في مناطق الزعفرانة وجنوب الغردقة، والذي تقوم على تنفيذها” الكازار” والالتزام بالمخطط الزمني والإسراع في الخطوات التنفيذية والربط على الشبكة الكهربائية الموحدة طبقا للجدول الزمنية المحددة.

واستعرض عصمت خلال الاجتماع، مجريات العمل في المشروعات والخطوات التنفيذية التى تم اتخاذها ومعدلات تطور الأعمال، والإجراءات اللازمة للإسراع في التنفيذ وزيادة معدلات الإنجاز، والتأكيد على الالتزام بالخطة الزمنية والربط على الشبكة وبدء التشغيل.

المشروع الأول لطاقة الرياح قدرة 500 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة

وناقش الاجتماع، تطور الأعمال في المشروع الأول لطاقة الرياح قدرة 500 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة.

المشروع الثاني بجنوب الغردقة قدرة 1000 ميجاوات ويجري تنفيذه على مرحلتين

وكذلك المشروع الثاني بمنطقة جنوب الغردقة قدرة 1000 ميجاوات، والذى يجرى تنفيذه على مرحلتين، وذلك في ضوء مستجدات خطة العمل لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى مزيج الطاقة، الأمر الذى يتطلب الاسراع فى التنفيذ وضغط المدة الزمنية والمتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز والجداول الزمنية فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

أكد عصمت، على رؤية الدولة للتحول الطاقي، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، ومشروعاتها التي يجري تنفيذها طبقا لمخطط زمني وجداول محددة ومواعيد وتوقيتات للربط على الشبكة، مشيرا إلى التعاون والمتابعة مع شركاء العمل للحيلولة دون وجود عقبات يمكن أن تؤثر على التوقيتات المحددة لكل مشروع، موضحا العمل على إضافة قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة في إطار توجه عام بخفض استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة كمصدر رئيسي في مزيج الطاقة.

وأكد على استمرار العمل على دعم وتقوية الشبكة وتعزيز كفاءتها وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة لضمان استقرار واستمرارية التيار الكهربائي، مشيرا الى أهمية زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، ونشر ودعم إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكهرباء تبحث مستجدات تنفيذ مشروعين لطاقة الرياح بالزعفرانة وجنوب الغردقة بقدرة 1500 ميجاوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.