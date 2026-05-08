رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 06:30 مساءً -

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، اليوم الجمعة، بدء عمليات تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وسط إشادات واسعة من الحجاج بمستوى الخدمات المقدمة طوال فترة إقامتهم بالمدينة المنورة.





وأوضح، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن أول أفواج الحجاج تم تفويجها اليوم، بعد أن قضوا خمسة أيام في رحاب المسجد النبوي الشريف، مشيرًا إلى استمرار تفويج باقي الأفواج تباعًا خلال الأيام المقبلة وفق خطة تنظيمية متكاملة تستهدف توفير أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن.

من جانبها قامت غرفة عمليات البعثة بالمدينة المنورة بإعداد كشوف الحجاج وتوزيعهم على الحافلات الحديثة المتعاقد عليها، مع إعلان أرقام الحافلات داخل فنادق الإقامة قبل موعد التفويج بـ48 ساعة، بما يضمن سهولة الحركة والتنظيم.

كما تولت فرق منظومة الحقائب بالبعثة التنسيق مع الحجاج لتجهيز الأمتعة وتسلمها عقب صلاة الفجر، تمهيدًا لشحنها إلى فنادق إقامة الحجاج بمكة المكرمة.

وخلال متابعة عملية التفويج، عبّر عدد من الحجاج عن تقديرهم للجهود المبذولة من جانب بعثة القرعة، مؤكدين أن مسؤولي البعثة لم يدخروا جهدًا في خدمتهم على مدار الساعة.

وقالت الحاجة سيدة عبدالسلام (74 عامًا) من محافظة الفيوم، إنها لم تشعر بالغربة أو الوحدة طوال الرحلة، رغم سفرها بمفردها، بفضل الرعاية المستمرة من أعضاء البعثة، مؤكدة أن الجميع يعمل على تلبية احتياجات الحجاج وحل أي مشكلة فور ظهورها.

من جانبه، أشاد الحاج عبدالقادر البتانوني (65 عامًا) من محافظة البحيرة بمستوى التنظيم، لافتًا إلى أن قرب الفنادق من المسجد النبوي ساهم في تسهيل أداء الصلوات للحجاج، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توفير مقاعد متحركة لخدمتهم.

كما أثنى على تنظيم زيارة الروضة الشريفة، مؤكدًا أن مسؤولي البعثة حرصوا على اصطحاب الحجاج في مجموعات منظمة تعكس الصورة الحضارية للحاج المصري.

وأشاد الحاج عطية زغلول السيد (58 عامًا) من محافظة شمال سيناء بسرعة إنهاء إجراءات الوصول والاستقبال منذ وصول الحجاج إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وحتى تسكينهم بالفنادق القريبة من الحرم النبوي.

فيما أشادت الحاجة صفية محمد عبدالمولى (66 عامًا) من محافظة الفيوم بجهود عناصر الشرطة النسائية وطبيبات قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، مؤكدة دورهن في تقديم الرعاية الطبية والخدمية للحاجات طوال فترة الإقامة.

وتجدر الإشارة إلى أن بعثة القرعة تعاقدت هذا العام مع إحدى كبرى شركات النقل بالمملكة العربية السعودية لتوفير حافلات حديثة ومكيفة ومجهزة على أعلى مستوى، ومزودة بدورات مياه وأجهزة تحديد المواقع «GPS»، لنقل الحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة متخصصة لشحن الحقائب من مقار الإقامة إلى المطارات؛ تيسيرًا على الحجاج وتخفيفًا للأعباء عنهم