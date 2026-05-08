النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 06:30 مساءً - تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز ، على مدار الساعات الماضية خطابات رسمية من قنوات «الأولى التابعة للهيئة الوطنية للإعلام» و«صدي البلد» و«On E» و«الحياة» و«On sport» و«المحور» و«Dmc» و«CBC»، للحصول على استثناء من الضوابط المقررة لبث البرامج الرياضية، وذلك لتغطية مباراتي نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بين فريقي الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري.

 

 

هذا وقد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الموافقة على استثناء جميع القنوات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة ٢٠١٨، من الضوابط يومي 9 و16 مايو الجاري، لإتاحة تغطية أحداث المباراتين، لا سيما مع احتمالية امتداد المباراة الثانية إلى ركلات الترجيح، فضلًا عن تغطية مراسم تتويج الفريق الفائز بالبطولة.

لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي توصي الاستجابة لطلبات القنوات الفضائية

 

يأتي هذا القرار بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونائب رئيس مجلس الدولة، وفي إطار التعاون والتنسيق المستمر مع القنوات الرياضية التي تقدمت بطلبات للحصول على استثناء خاص من الضوابط المقررة لبث البرامج الرياضية، وتم دراسة طلباتهم في ضوء الضوابط والمعايير المنظمة، والموافقة عليهم نظرًا لأهمية الحدث الرياضي وجماهيريته الكبيرة.

 

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

