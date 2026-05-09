أكرم القصاص: فرنسا تثمن رؤية مصر على العمل المشترك لمعالجة اختلالات النظام الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 10:24 مساءً - أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن المباحثات الموسعة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عكست توافقاً كبيراً في الرؤى تجاه القضايا الإقليمية الشائكة، مشيراً إلى أن اللقاء الذي جاء على هامش افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بالإسكندرية يحمل دلالات سياسية واستراتيجية هامة.

أوضح أكرم القصاص في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن زيارة الرئيس ماكرون تؤكد عمق العلاقات الثنائية المتطورة بين القاهرة وباريس، مشيراً إلى أن فرنسا تعتبر مصر دولة فاعلة ومحورية في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن المباحثات تطرقت إلى ضرورة التوازن الإقليمي ورفض التدخل في شؤون الدول الوطنية.

وأشار أكرم القصاص إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطلق رسائل حاسمة بشأن القضية الفلسطينية، تمثلت في ضرورة إنهاء الحرب القائمة في قطاع غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام، كما شدد الرئيس على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود، والبدء الفوري في عمليات إعادة الإعمار والتعافي للقطاع الذي عانى من دمار واسع.

وفيما يخص الملفات الإقليمية الأخرى، ذكر أكرم القصاص أن القمة تناولت الأوضاع في لبنان وضرورة تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد وعدم الاستقرار، كما أكد على موقف مصر الثابت والرافض لأي اعتداءات تمس سيادة الدول العربية أو أمن واستقرار دول الخليج الشقيقة، مشدداً على أن مسارات السلام والتنمية هي الخيار الأفضل للمنطقة.

واختتم أكرم القصاص مداخلته بالإشارة إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطوراً ملحوظاً ليس فقط على المستوى السياسي، بل في الجوانب الاقتصادية، التجارية، العلمية، والثقافية، مؤكدا أن فرنسا تثمن الرؤية المصرية القائمة على الفهم والعمل المشترك لمعالجة اختلالات النظام الدولي ودعم القارة الأفريقية.