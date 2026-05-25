أبو ريدة يبحث مع مجدي عبد الغني تعزيز التعاون بين الاتحاد المصري وجمعية اللاعبين المحترفين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 10:24 مساءً - التقى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف الملفات المتعلقة بكرة القدم المصرية.

وتناول اللقاء مناقشة آليات العمل والتنسيق بين الاتحاد والجمعية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم اللاعبين المحترفين وتطوير المنظومة الكروية.

وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية، في لفتة تعكس روح الود والتقدير المتبادل بين الجانبين.



