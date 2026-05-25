عودة خدمات تطبيق إنستا باى للعمل بعد إصلاح العطل الفنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 11:18 مساءً - عادت خدمات تطبيق "إنستاباى" للعمل مرة أخرى، اليوم الاثنين، بعد إصلاح المشكلة الفنية التى واجهت العديد من المستخدمين.

كان العطل الفنى أثر على الدخول على خدمات التطبيق للاستعلام عن الأرصدة وعمليات تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية المرتبطة بالتطبيق.

وقال مصدر مصرفى لـ"صوت الأمة"، إنه تم إصلاح العطل الفنى واستئناف الخدمة مرة أخرى.

وحدود تحويل الأموال عبر تطبيق إنستا باى تضع الحد الأقصى للتحويل لقيمة المعاملة الواحدة بقيمة 70 ألف جنيه والحد الأقصى لإجمالى المعاملات اليومية فى التحويل 120 ألف جنيه والحد الأقصى للمعاملات الشهرية للتحويل 400 ألف جنيه.