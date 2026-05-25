​تعليم القاهرة: مساء اليوم نتائج صفوف النقل للابتدائي والإعدادي عبر الموقع الرسمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 10:24 مساءً - تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سوف يتم إعلان نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني 2025 / 2026، لطلاب المدارس بالعاصمة، تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب للتعرف على درجاتهم فور اعتمادها رسمياً.
إعلان نتائج صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي
وأوضحت المديرية أن إعلان النتائج يشمل طلاب الصفوف التالية:
الصف الرابع الابتدائي.
الصف الخامس الابتدائي.
الصف السادس الابتدائي.
الصف الأول الإعدادي.
الصف الثاني الإعدادي.
موعد ورابط الحصول على النتيجة عبر الموقع الرسمي للمديرية
وسوف تتاح النتائج للطلاب مساء اليوم الإثنين الموافق 25 / 5 / 2026، عبر الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة
