​تعليم القاهرة: مساء اليوم نتائج صفوف النقل للابتدائي والإعدادي عبر الموقع الرسمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 10:24 مساءً - تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سوف يتم إعلان نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني 2025 / 2026، لطلاب المدارس بالعاصمة، تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب للتعرف على درجاتهم فور اعتمادها رسمياً.

​إعلان نتائج صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي

​وأوضحت المديرية أن إعلان النتائج يشمل طلاب الصفوف التالية:

​الصف الرابع الابتدائي.

​الصف الخامس الابتدائي.

​الصف السادس الابتدائي.

​الصف الأول الإعدادي.

​الصف الثاني الإعدادي.

​موعد ورابط الحصول على النتيجة عبر الموقع الرسمي للمديرية

​وسوف تتاح النتائج للطلاب مساء اليوم الإثنين الموافق 25 / 5 / 2026، عبر الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالضغط هنــــــــــــــــــا