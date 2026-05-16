توجيهات رئاسية بتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 05:18 مساءً - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع ألفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أ.ح وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد فودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمشروعات الهندسية، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وصرح السفير محمد الشنأوى، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى تابع خلال الاجتماع موقف المشروعات الجارى تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، بالتعأون مع مُختلف الوزارات والجهات والهيئات المعنية بالدولة، فى العديد من القطاعات الخدمية والتنموية، بهدف مُتابعة الإطار الزمنى لتنفيذها والآنتهاء من إنجازها.

وأضاف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى تابع خلال الاجتماع أيضاً الموقف التنفيذى لمختلف بروتوكولات التعأون المُوقعة بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعددٍ من الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية فى العديد من القطاعات الحيوية.

وأكد الرئيس، فى هذا الصدد، ضرورة الآنتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، فى أسرع وقت ممكن، بما يُساهم فى تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين فى العديد من القطاعات الخدمية.

كما شدد الرئيس السيسى، على ضرورة العمل الجاد نحو الآنتهاء من الشق التنموى الخاص بتلك المشروعات بما سوف يسهم فى تحقيق العديد من الأهداف التنموية المنشودة ويساهم فى تحقيق التنمية المستدامة بالدولة المصرية.