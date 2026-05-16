وزراء الخارجية العرب يدينون اقتحام المسجد الأقصى ويحذرون من التصعيد فى القدس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 01:24 صباحاً - أدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى اقتحام المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف من قبل وزير متطرف فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى، تحت حماية قوات الاحتلال، بالتزامن مع الذكرى الـ78 لنكبة الشعب الفلسطينى.

وأكد وزراء الخارجية العرب رفضهم الكامل للممارسات الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى، بما في ذلك رفع أعلام الاحتلال وأداء طقوس استفزازية داخل باحاته، معتبرين أن هذه الإجراءات تمثل محاولة لفرض وقائع جديدة فى مدينة القدس المحتلة وتقويض الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطينى.

وشدد البيان على أن السياسات الإسرائيلية تستهدف تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس، وتهويد المدينة وطمس هويتها الحضارية والدينية، محذرًا من مخاطر التقسيم المكاني والزمانى للحرم القدسى الشريف وما قد يترتب عليه من تصعيد يهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وجدد وزراء الخارجية العرب التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هى الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارته وتنظيم الدخول إليه، مع التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس.

ودعا المجلس المجتمع الدولى والمنظمات الدولية إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى والمقدسات في القدس، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المستوطنين والمسؤولين عن هذه الانتهاكات.