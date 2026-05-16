من هنا.. كيفية مشاهدة مباراة الزمالك ضد اتحاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 06:29 مساءً - يترقب عشاق الكرة الإفريقية المواجهة المنتظرة التي تجمع بين الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على استاد القاهرة الدولي، ويدخل الزمالك اللقاء بهدف تعويض خسارة مباراة الذهاب في الجزائر بينما يتمسك اتحاد العاصمة بأفضلية الهدف التي حققها خارج أرضه من أجل الاقتراب من منصة التتويج.

موعد مباراة الزمالك وإتحاد العاصمة

تنطلق مباراة الزمالك واتحاد العاصمة مساء السبت 16 مايو 2026 على ملعب استاد القاهرة الدولي في نهائي مرتقب ضمن بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وتبدأ صافرة اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة بينما تنطلق المواجهة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

كيفية مشاهدة مباراة الزمالك وإتحاد العاصمة

يمكن متابعة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD الذي يتيح مشاهدة مباريات البطولات الإفريقية بشكل مباشر وبجودة عالية، وتوفر المنصة إمكانية متابعة اللقاء عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز الذكية مع بث مباشر لكافة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة.