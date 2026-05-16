البنك المركزي المصري يطلق خدمة «اعرف عميلك» عبر...

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء يومي ١٧ و١٨ مايو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 06:29 مساءً - تستعد شركة «الهوية الرقمية» التابعة للبنك المركزي المصري لإطلاق المرحلة الثالثة من خدمة «اعرف عميلك» (KYC) عبر الهاتف المحمول خلال النصف الثاني من العام الحالي في خطوة تستهدف تسريع رقمنة الخدمات المصرفية في مصر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التوسع في تقديم الخدمات البنكية إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك أو استخدام المستندات الورقية.

تفاصيل خدمة «اعرف عميلك» الجديدة في البنوك المصرية

كشف تامر جاد الله العضو المنتدب لشركة الهوية الرقمية أن المنصة الجديدة ستكون إلزامية لجميع البنوك الراغبة في تقديم خدمات التحقق من هوية العملاء وتحديث البيانات إلكترونيًا.

وتهدف الخدمة إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية والحصول على الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول بشكل أسرع وأكثر أمانًا.

ما المقصود بخدمة KYC في القطاع المصرفي؟

تعرف خدمة «اعرف عميلك» أو KYC بأنها مجموعة من الإجراءات التي تعتمد عليها البنوك للتحقق من هوية العملاء ومصادر بياناتهم قبل تقديم الخدمات المصرفية.

وتساعد هذه الخدمة في تقليل مخاطر الاحتيال والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال إلى جانب اختصار الإجراءات التقليدية التي كانت تتطلب الحضور الشخصي إلى الفروع.

منصة الهوية الرقمية تدعم رقمنة المعاملات البنكية في مصر

تعد منصة «الهوية» أول منصة تعتمد على الهوية الرقمية في مصر حيث تتيح للعملاء تنفيذ عدد من الخدمات البنكية والرقمية عبر الهاتف المحمول دون الحاجة للأوراق التقليدية.

ويأتي المشروع بدعم من البنك المركزي المصري الذي يمتلك 55% من رأسمال الشركة المطورة للمنصة بينما يبلغ رأس مال الشركة نحو 275 مليون جنيه.

ارتفاع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية في مصر

بحسب بيانات البنك المركزي المصري ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية إلى 54.7 مليون شخص بنهاية العام الماضي، ويعكس هذا النمو التوسع المستمر في خدمات الشمول المالي والتحول الرقمي داخل القطاع المصرفي المصري.

