الليلة.. تكريم الإعلامي عمرو الليثي في مهرجان تريند...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 مايو 2026 06:29 مساءً - ينطلق، بعد قليل فعاليات مهرجان Trend Awards Middle East في أولى دوراته بالشرق الأوسط، وسط حضور نخبة من كبار الشخصيات العامة ونجوم الفن والإعلام وصناع المحتوى في الوطن العربي.

ومن المتوقع أن يشهد المهرجان تكريم الإعلامي عمرو الليثي، تقديرًا لمسيرته الإعلامية المتميزة ودوره البارز في الإعلام التنموي والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب جهوده في تقديم المحتوى الخدمي والإنساني عبر برنامجه الشهير واحد من الناس، والذي ساهم من خلاله في دعم ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

يأتي التكريم باعتباره تتويجًا لإسهامات الليثي الإنسانية والإعلامية، التي جعلته واحدًا من أبرز الإعلاميين المؤثرين في مصر والعالم العربي ، وتُعد هذه الدورة الأولى للمهرجان، الذي يهدف إلى تكريم صناع المحتوى والمؤثرين ونجوم الفن والدراما والموسيقى الذين تصدروا المشهد خلال العام، إلى جانب خلق حالة احتفالية تجمع بين الترفيه والتقدير، وتسليط الضوء على قوة وتأثير المحتوى الرقمي العربي.