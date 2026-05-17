منظمة الصحة العالمية : إعلان حالة الطوارئ لفيروس الإيبولا بعد تفشي المرض في الكونغو وأوغندا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 11:18 صباحاً - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، أنه أدى تفشي مرض الإيبولا الناجم عن فيروس بونديبوجيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة ذات بُعد دولي.

ملاً بالفقرة 2 من المادة 12 - تحديد حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، بما في ذلك حالة طوارئ وبائية، من اللوائح الصحية الدولية (2005) (IHR)، فإن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، بعد التشاور مع الدول الأطراف التي من المعروف أن الحدث يحدث فيها حالياً، يقرر بموجب هذا، أن مرض الإيبولا الناجم عن فيروس بونديبوجيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً (PHEIC)، ولكنه لا يستوفي معايير حالة الطوارئ الوبائية، كما هو محدد في اللوائح الصحية الدولية.

يعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن امتنانه لقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا لالتزامهما باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للسيطرة على الحدث، فضلاً عن صراحتهما في تقييم المخاطر التي يشكلها هذا الحدث على الدول الأطراف الأخرى، مما يسمح للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات التأهب اللازمة.

وقالت المنظمة، إنه لقد أخذ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في اعتباره، من بين أمور أخرى، المعلومات المقدمة من الدول الأطراف - جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا - والمبادئ العلمية بالإضافة إلى الأدلة العلمية المتاحة وغيرها من المعلومات ذات الصلة؛ وقام بتقييم المخاطر على صحة الإنسان، ومخاطر الانتشار الدولي للأمراض، ومخاطر التدخل في حركة المرور الدولية.

يرى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن الحدث يستوفي معايير تعريف حالة الطوارئ الصحية العامة ذات البعد الدولي، الواردة في المادة 1 - تعريفات اللوائح الصحية الدولية، وذلك للأسباب التالية:

1. الحدث استثنائي للأسباب التالية:

1.حتى تاريخ 16 مايو 2026، سُجّلت 8 حالات مؤكدة مخبرياً، و246 حالة مشتبه بها، و80 حالة وفاة مشتبه بها في مقاطعة إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية، موزعة على 3 مناطق صحية على الأقل، هي بونيا، وروامبارا، ومونغبوالو ، إضافةً إلى ذلك، سُجّلت حالتان مؤكدتان مخبرياً (إحداهما حالة وفاة واحدة) في كمبالا، أوغندا، خلال 24 ساعة، في 15 و16 مايو 2026، بين شخصين قادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، دون وجود صلة واضحة بينهما.

وفي 16 مايو أيضاً، سُجّلت حالة مؤكدة مخبرياً في كينشاسا، بجمهورية الكونغو الديمقراطية، لشخص عائد من إيتوري،

تم الإبلاغ عن حالات وفاة غير معتادة في المجتمع، مصحوبة بأعراض تتوافق مع مرض فيروس بونديبوجيو (BVD)، في عدة مناطق صحية في إيتوري، كما تم الإبلاغ عن حالات مشتبه بها في إيتوري وشمال كيفو، إضافةً إلى ذلك، تم الإبلاغ عن 4 وفيات على الأقل بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في سياق سريري يشير إلى حمى نزفية فيروسية في المنطقة المتضررة، مما يثير مخاوف بشأن انتقال العدوى المرتبط بالرعاية الصحية، والثغرات في تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، واحتمالية تفشي المرض داخل المرافق الصحية.

لا تزال هناك شكوك كبيرة حول العدد الحقيقي للمصابين وانتشار المرض جغرافياً في الوقت الراهن.

وأكد، إضافةً إلى ذلك، أنه لا يزال فهمنا للروابط الوبائية مع الحالات المعروفة أو المشتبه بها محدوداً، مع ذلك، تشير النسبة المرتفعة للنتائج الإيجابية في العينات الأولية التي جُمعت (ثماني نتائج إيجابية من بين 13 عينة جُمعت من مناطق مختلفة)، وتأكيد الحالات في كل من كمبالا وكينشاسا، والاتجاهات المتزايدة في الإبلاغ عن أعراض الحالات المشتبه بها، وتجمعات الوفيات في جميع أنحاء مقاطعة إيتوري، إلى احتمال تفشي المرض على نطاق أوسع بكثير مما يتم رصده والإبلاغ عنه حاليًا، مع وجود خطر كبير لانتشاره محليًا وإقليميًا. علاوة على ذلك، فإن استمرار انعدام الأمن، والأزمة الإنسانية، وارتفاع حركة السكان، والطبيعة الحضرية أو شبه الحضرية للبؤرة الساخنة الحالية، والشبكة الواسعة من مرافق الرعاية الصحية غير الرسمية، كلها عوامل تزيد من خطر الانتشار، كما شُوهد خلال وباء فيروس إيبولا الكبير في مقاطعتي كيفو الشمالية وإيتوري في الفترة 2018-2019. مع ذلك، وعلى عكس سلالات إيبولا زائير، لا توجد حاليًا علاجات أو لقاحات معتمدة خاصة بفيروس بونديبوجيو. ولذلك، يُعتبر هذا الحدث استثنائيًا.

2. يُشكّل هذا الحدث خطرًا على الصحة العامة للدول الأطراف الأخرى من خلال الانتشار الدولي للمرض، وقد تم توثيق الانتشار الدولي بالفعل، حيث تم الإبلاغ عن حالتين مؤكدتين في كمبالا، أوغندا، يومي 15 و 16 مايو، بعد سفرهما من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد تم إدخال كلتا الحالتين المؤكدتين إلى وحدات العناية المركزة في كمبالا. وتُعتبر الدول المجاورة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تتشارك معها حدودًا برية، معرضة لخطر كبير لمزيد من الانتشار نظرًا لحركة السكان، والروابط التجارية والسفرية، والغموض الوبائي المستمر.

3. يتطلب هذا الحدث تنسيقًا وتعاونًا دوليًا لفهم مدى تفشي المرض، وتنسيق جهود المراقبة والوقاية والاستجابة، وتوسيع نطاق العمليات وتعزيزها وضمان القدرة على تنفيذ تدابير المكافحة.

سيقوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بموجب أحكام اللوائح الصحية الدولية، بتشكيل لجنة طوارئ في أقرب وقت ممكن لتقديم المشورة، من بين أمور أخرى ، بشأن التوصية المؤقتة المقترحة للدول الأطراف للاستجابة للحدث.

تم سرد نصائح منظمة الصحة العالمية أدناه، وستخضع لمزيد من التحسين حسب الاقتضاء بعد النظر في نصائح لجنة الطوارئ وإصدار التوصيات المؤقتة.

نصيحة منظمة الصحة العالمية..

بالنسبة للدول الأطراف التي يقع فيها الحدث (جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا)

التنسيق والمشاركة رفيعة المستوى

تفعيل آليات إدارة الكوارث/الطوارئ الوطنية وإنشاء مركز عمليات طوارئ ، تحت إشراف رئيس الدولة والجهات الحكومية المختصة، لتنسيق أنشطة الاستجابة بين الشركاء والقطاعات لضمان التنفيذ الفعال والمراقبة الدقيقة لتدابير مكافحة فيروس بونديبوجيو الشاملة. يجب أن تشمل هذه التدابير تعزيز المراقبة، بما في ذلك تتبع المخالطين، والوقاية من العدوى ومكافحتها، والتوعية بالمخاطر، وإشراك المجتمع، والفحوصات التشخيصية المخبرية، وإدارة الحالات. ينبغي إنشاء آليات التنسيق والاستجابة على المستوى الوطني، وكذلك على المستوى دون الوطني في المناطق المتضررة والمناطق المعرضة للخطر.

في حال تجاوزت القدرات الوطنية الحد المسموح به، ينبغي تعزيز التعاون مع الشركاء لتقوية العمليات وضمان القدرة على تنفيذ تدابير المكافحة في جميع المناطق المتضررة والمناطق المجاورة.

التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية

يجب ضمان وجود جهد واسع النطاق ومستدام لإشراك المجتمع بشكل كامل - من خلال القادة المحليين والدينيين والتقليديين والمعالجين - بحيث تلعب المجتمعات دورًا محوريًا في تحديد الحالات وتتبع المخالطين والتوعية بالمخاطر؛ وينبغي توعية السكان بشكل كامل بفوائد العلاج المبكر.

تعزيز الوعي المجتمعي والمشاركة والتفاعل، على وجه الخصوص، لتحديد ومعالجة المعايير والمعتقدات الثقافية التي تشكل عوائق أمام مشاركتهم الكاملة في الاستجابة، ودمج الاستجابة ضمن الاستجابة الأوسع المطلوبة لتلبية احتياجات السكان، لا سيما في سياقات الأزمة الإنسانية الممتدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

المراقبة والمختبر

تعزيز قدرات المراقبة والمختبرات في جميع أنحاء المقاطعات المتضررة والمقاطعات المجاورة، من خلال إنشاء (1) خلايا مراقبة واستجابة مخصصة داخل المناطق الصحية المتضررة وعبر المناطق الصحية المجاورة الرئيسية المعرضة للخطر، (2) تعزيز المراقبة المجتمعية، مع التركيز بشكل خاص على وفيات المجتمع، و(3) القدرة المختبرية اللامركزية لاختبار فيروس بونديبوجيو.

الوقاية من العدوى ومكافحتها في المرافق الصحية وفي سياق الرعاية

تعزيز التدابير لمنع العدوى المكتسبة في المستشفيات، بما في ذلك رسم خرائط منهجية للمرافق الصحية، والفرز، والتدخلات المستهدفة لمكافحة العدوى، والمراقبة المستمرة والإشراف المستمر.

ضمان حصول العاملين في مجال الرعاية الصحية على التدريب الكافي بشأن مكافحة العدوى، بما في ذلك الاستخدام السليم لمعدات الوقاية الشخصية، وأن تمتلك المرافق الصحية المعدات المناسبة لضمان سلامة وحماية موظفيها، ودفع رواتبهم في الوقت المناسب، وبدل المخاطر عند الاقتضاء.

مسار إحالة المرضى وإمكانية الوصول إلى رعاية مركزة آمنة ومثلى

ضمان إمكانية نقل الحالات المشتبه بها بأمان إلى وحدات سريرية متخصصة لعزلها وإدارتها وفقًا لنهج إنساني يركز على المريض.

إنشاء مراكز أو وحدات علاج متخصصة، تقع بالقرب من بؤرة تفشي المرض، مع طاقم عمل مدرب ومجهز لتنفيذ رعاية داعمة مكثفة مثلى.

البحث والتطوير في مجال التدابير الطبية المضادة

تنفيذ التجارب السريرية للنهوض بتطوير واستخدام العلاجات واللقاحات المرشحة، بدعم من الشركاء.

الصحة على الحدود، والسفر، وفعاليات التجمعات الجماهيرية.

إجراء عمليات فحص عبر الحدود وفحص على الطرق الداخلية الرئيسية لضمان عدم تفويت أي حالة مشتبه بها وتعزيز جودة الفحص من خلال تحسين تبادل المعلومات مع فرق المراقبة.

يُمنع سفر المخالطين أو المصابين بفيروس بونديبوجيو إلى الخارج ، إلا إذا كان السفر جزءًا من عملية إجلاء طبي مناسبة. وذلك للحد من خطر انتشار فيروس بونديبوجيو دوليًا.

ينبغي عزل الحالات المؤكدة على الفور ومعالجتها في مركز علاج أمراض فيروس بونديبوجيو مع عدم السفر الوطني أو الدولي حتى تظهر نتائج سلبية لاختبارين تشخيصيين خاصين بفيروس بونديبوجيو يتم إجراؤهما بفارق 48 ساعة على الأقل؛ ينبغي مراقبة المخالطين (الذين لا يشملون العاملين الصحيين المحميين بشكل صحيح وموظفي المختبرات الذين لم يتعرضوا للعدوى دون حماية) يوميًا، مع تقييد السفر الوطني وعدم السفر الدولي حتى 21 يومًا بعد التعرض؛

ينبغي عزل الحالات المحتملة والمشتبه بها على الفور، وينبغي تقييد سفرهم وفقًا لتصنيفهم إما كحالة مؤكدة أو كمخالطين.

يُطبَّق فحصٌ شاملٌ عند المغادرة لجميع الأشخاص في المطارات الدولية والموانئ البحرية والمعابر البرية الرئيسية، للكشف عن أي أعراض حمى غير مُفسَّرة تُشير إلى احتمال الإصابة بفيروس بونديبوجيو. يجب أن يشمل فحص المغادرة، كحد أدنى، استبيانًا، وقياس درجة الحرارة، وفي حال وجود حمى، تقييم احتمالية أن تكون ناجمة عن فيروس بونديبوجيو. لا يُسمح لأي شخص يُعاني من أعراض تُشير إلى الإصابة بفيروس بونديبوجيو بالسفر إلا إذا كان السفر جزءًا من عملية إجلاء طبي مُناسبة.

ينبغي النظر في تأجيل التجمعات الجماهيرية حتى يتم إيقاف انتقال فيروس الإيبولا.

دفن آمن وكريم

يجب ضمان إجراء الجنازات والدفن بواسطة كوادر مدربة تدريباً جيداً، مع مراعاة حضور العائلة والطقوس الثقافية، ووفقاً للوائح الصحية الوطنية، للحد من خطر الإصابة بفيروس بونديبوجيو، ويُحظر نقل جثامين المتوفين المشتبه بإصابتهم أو المحتمل إصابتهم أو المؤكد إصابتهم بفيروس بونديبوجيو عبر الحدود إلا بتصريح وفقاً لأحكام السلامة البيولوجية الدولية المعترف بها.

العمليات والإمدادات والخدمات اللوجستية

يجب إنشاء خط إمداد قوي لضمان توفر كميات كافية من السلع الطبية والمخبرية وغيرها من العناصر الحيوية، وخاصة معدات الحماية الشخصية، لأولئك الذين يحتاجون إليها بشكل مناسب.

بالنسبة للدول الأطراف التي لها حدود برية مجاورة لدول أطراف موثقة لديها مرض فيروس بونديبوجيو

ينبغي للدول الأطراف غير المتضررة التي لها حدود برية متاخمة للدول الأطراف التي تم توثيق انتقال مرض فيروس بونديبوجيو فيها أن تعزز على وجه السرعة قدراتها على التأهب والاستعداد، بما في ذلك المراقبة النشطة عبر المرافق الصحية مع الإبلاغ النشط عن الصفر، وتعزيز المراقبة المجتمعية لمجموعات الوفيات غير المبررة؛ وتوفير إمكانية الوصول إلى مختبر تشخيص مؤهل؛ وضمان أن يكون العاملون الصحيون على دراية بإجراءات مكافحة العدوى والوقاية منها المناسبة وأن يتم تدريبهم عليها؛ وإنشاء فرق استجابة سريعة لديها القدرة على التحقيق في حالات مرض فيروس بونديبوجيو وإدارتها ومخالطيهم.

ينبغي وضع آليات تنسيق مخصصة على المستويين الوطني ودون الوطني في جميع الدول الأطراف غير المتضررة التي لها حدود برية مع دول أطراف مسجلة بها حالات إصابة بفيروس بونديبوجيو.

وقال، إنه يجب أن تكون الدول على أهبة الاستعداد للكشف عن حالات الإصابة بفيروس بونديبوجيو والتحقيق فيها وإدارتها؛ ويشمل ذلك ضمان الوصول إلى مختبر تشخيصي مؤهل لفيروس بونديبوجيو، وتوفير القدرة على عزل الحالات وإدارتها، وتفعيل فرق الاستجابة السريعة.

ينبغي على أي دولة طرف تكتشف حديثًا حالة مرض فيروس بونديبوجيو المشتبه بها أو المؤكدة أو المخالطة، أو مجموعات من الوفيات غير المبررة، أن تتعامل مع هذا الأمر على أنه حالة طوارئ صحية، وأن تتخذ خطوات فورية في أول 24 ساعة للتحقيق في تفشي المرض المحتمل ووقفه من خلال فرض عزل الحالات، وإدارة الحالات، وتحديد التشخيص النهائي، وإجراء تتبع المخالطين ومراقبتهم حسب الاقتضاء.

في حال تأكد تفشي مرض فيروس بونديبوجيو في الدولة الطرف، ينبغي تطبيق التوصيات الكاملة للدول الأطراف التي تشهد انتقالاً لهذا المرض ، سواء على المستوى الوطني أو دون الوطني، وذلك بحسب السياق الوبائي ومستوى المخاطر.

وأضاف، إنه يتعين على الدول الأطراف إبلاغ منظمة الصحة العالمية فوراً بتأكيد تفشي مرض فيروس بونديبوجيو.

ينبغي زيادة التواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمع، وخاصة عند نقاط الدخول.

ينبغي على الدول المعرضة للخطر أن تضع الموافقات على العلاجات التجريبية كأولوية فورية للاستعداد.

بالنسبة لجميع الدول الأطراف الأخرى

لا ينبغي لأي دولة إغلاق حدودها أو فرض أي قيود على السفر والتجارة، عادةً ما تُنفذ هذه الإجراءات بدافع الخوف، ولا تستند إلى أي أساس علمي. فهي تدفع حركة الأفراد والبضائع إلى المعابر الحدودية غير الرسمية التي لا تخضع للمراقبة، مما يزيد من احتمالية انتشار الأمراض. والأخطر من ذلك، أن هذه القيود قد تُلحق الضرر بالاقتصادات المحلية وتؤثر سلبًا على عمليات الاستجابة من الناحية الأمنية واللوجستية.

ينبغي على السلطات الوطنية العمل مع شركات الطيران وغيرها من قطاعات النقل والسياحة لضمان عدم تجاوزها نصائح منظمة الصحة العالمية بشأن حركة النقل الدولي.

ينبغي على الدول الأطراف تزويد المسافرين إلى المناطق المتضررة والمعرضة للخطر من مرض فيروس بونديبوجيو بالمعلومات ذات الصلة بالمخاطر، والتدابير اللازمة لتقليل تلك المخاطر، والنصائح لإدارة التعرض المحتمل.

ينبغي تزويد عامة الناس بمعلومات دقيقة وذات صلة حول تفشي مرض فيروس بونديبوجيو والتدابير اللازمة للحد من خطر التعرض له.

ينبغي على الدول الأطراف أن تكون مستعدة لتسهيل إجلاء وإعادة المواطنين (مثل العاملين في مجال الصحة) الذين تعرضوا لمرض فيروس بونديبوجيو.

لا يُعتبر فحص الدخول في المطارات أو منافذ الدخول الأخرى خارج المنطقة المتضررة ضرورياً للمسافرين العائدين من المناطق المعرضة للخطر.