الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان «الدلتا الجديدة»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 12:30 مساءً - شهدت فعاليات افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض فيلم تسجيلي بعنوان "الدلتا الجديدة"، والذي يتحدث عن المشروع التنموي المتكامل في إطار بناء دولة حديثة.

واستعرض الفيلم فعاليات مشروع الدلتا الجديدة وأهميته، وأنه ليس مجرد استصلاح أراضي وكيفية تجهيز البنية التحتية لهذا المشروع العملاق وإقامة مجتمع كامل قادر على العمل والإنتاج بمشاركة مصرية.. الدلتا الجديدة وعد جديد بحياة جديدة على أرض الوطن.