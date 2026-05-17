خلال استقباله اليوم .. الشرع يبحث مستجدات الأوضاع مع المبعوث الأمريكى إلى سوريا توماس باراك

خلال استقباله اليوم .. الشرع يبحث مستجدات الأوضاع مع المبعوث الأمريكى إلى سوريا توماس باراك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 مايو 2026 11:18 صباحاً - استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب في العاصمة دمشق، المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك.

وذكرت الرئاسة السورية أن لقاء الشرع بالمبعوث الأمريكي حضره وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.

الشرع وباراك

وأفادت في بيان مقتضب، أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون ‏الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب الملفات ذات الاهتمام المشترك.‏

وتأتي زيارة المبعوث الأمريكي إلى دمشق لتسلط الضوء على طبيعة التحركات الدبلوماسية الجديدة وآفاق العلاقات بين واشنطن والحكومة السورية، خصوصا في المجالات التنموية والاقتصادية.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، قد أكد في منشور على منصة "إكس"، أن التحول التاريخي الذي تشهده سوريا يدخل مرحلة جديدة تتسم بتعزيز الاستقرار، مشيرا إلى أن استمرار قنوات التواصل بين الحكومة السورية و"قسد" يعكس أهمية اعتماد الحوار البناء في هذه المرحلة الحساسة.

وأوضح باراك أن هذا الانخراط المتواصل بين الجانبين يشكل مؤشرا على وجود إرادة مشتركة لدعم مسار الاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا، بما يضمن مستقبلا أكثر أمنا لجميع السوريين.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

